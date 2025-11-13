Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων της Planetek Hellas

Το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2), μια σύγχρονη υποδομή αιχμής της ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας, που επιτρέπει την επιχειρησιακή λειτουργία διαστημικών αποστολών και την αξιοποίηση των δορυφορικών τους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εγκαινίασε η Planetek Hellas.

Η νέα αυτή υποδομή συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής αυτονομίας της χώρας στον τομέα του Διαστήματος, ενώ αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα.

Την τελετή εγκαινίων πραγματοποίησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα.

Η Planetek Hellas, με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Το νέο Κέντρο λειτουργεί ως νευραλγικός κόμβος της εταιρείας, όπου Έλληνες μηχανικοί σχεδιάζουν διαστημικές αποστολές, επιχειρούν δορυφόρους σε τροχιά και αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, edge computing, big data και υπερυπολογιστές προκειμένου να μετατρέψουν τα δορυφορικά δεδομένα σε κρίσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασία, την εθνική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Η ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογίας Διαστήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα μας, καθώς συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την ασφάλεια και την οικονομική πρόοδο. Το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων της Planetek Hellas αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτουμε το ανθρώπινο ταλέντο και τις βιομηχανικές δυνατότητες, ώστε να σταθούμε ισότιμα στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στηρίζουμε ενεργά την ανάπτυξη του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος. Για αυτό εξάλλου προϋπόθεση σε κάθε σκέλος του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» είναι η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και η δραστηριοποίηση διεθνών κολοσσών στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας αυξημένων προοπτικών και αποκτούμε πολύτιμη τεχνογνωσία. Στο τέλος Νοεμβρίου εκτοξεύονται οι δύο πρώτοι επιχειρησιακοί μικροδορυφόροι, καθώς και τρεις ακόμη ερευνητικοί νανοδορυφόροι. Το «Πρόγραμμα» γίνεται πραγματικότητα, σηματοδοτώντας την επίτευξη ενός κρίσιμου ορόσημου του Ταμείου Ανάκαμψης και ταυτόχρονα την επίσημη παρουσία της Ελλάδας στο Διάστημα.».

Ο ΓΓΤΤ Καθ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος ανέφερε «Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη προηγμένων ικανοτήτων στη διαστημική τεχνολογία και τη λειτουργία δορυφορικών συστημάτων. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργούμε νέες προοπτικές για τους Έλληνες επιστήμονες και μηχανικούς. Έτσι, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος.»

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Μπολλάνος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Planetek Hellas, τόνισε: «Με μια ομάδα 50 Ελλήνων μηχανικών και επιστημόνων που εργάζονται καθημερινά με πάθος και τεχνογνωσία, θέλουμε το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην πορεία της χώρας προς την επιχειρησιακή της αυτονομία στο Διάστημα. Σήμερα, αποδεικνύουμε εμπράκτως, ότι, η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τη βιομηχανική βάση για να σχεδιάζει, να λειτουργεί επιχειρησιακά και να αξιοποιεί δορυφορικές αποστολές από ελληνική βάση. Για εμάς στην Planetek Hellas, το Κέντρο δεν είναι απλώς μια υποδομή· είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η νέα γενιά εθνικών και ευρωπαϊκών διαστημικών αποστολών, προς όφελος της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης».

Καινοτομία με ελληνική υπογραφή

Η Planetek Hellas αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς φορείς καινοτομίας της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, με ενεργό ρόλο σε μερικά από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, όπως ο ελληνικός κυβό-δορυφόρος OptiSat με σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας λέιζερ, ο Ελληνικός Κυβερνητικός Κόμβος Δορυφορικών Δεδομένων προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ, καθώς και το Payload Data Ground Segment (PDGS), το σύστημα πρωταρχικής επεξεργασίας στο έδαφος των δεδομένων των οπτικών δορυφόρων του εθνικού διαστημικού προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα έργα αυτά, που αποτελούν μέρος της εθνικής επένδυσης μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Ελλάδα 2.0, υλοποιούνται με την επιπλέον συμμετοχή ενός δικτύου άνω των 20 ελληνικών εταιρειών και πανεπιστημίων, τα οποία αναλαμβάνουν περισσότερο από το 40% του συνολικού τεχνικού αντικειμένου.

Η Planetek Hellas λειτουργεί από την ίδρυσή της ως επιταχυντής του ευρύτερου εθνικού οικοσυστήματος, ενισχύοντας ουσιαστικά την εγχώρια βιομηχανική αλυσίδα αξίας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ελληνικό οικοσύστημα Διαστήματος και μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στην εθνική βάση.

Η συνεργατική αυτή προσέγγιση αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής της Planetek Hellas και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς και βιομηχανικούς εταίρους.

Με πελάτες και εταίρους, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG DEFIS), το EU SatCen, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), η Interpol και η Frontex, αλλά και με στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως η Airbus, η Leonardo, η Indra, η Rheinmetall και άλλες, η Planetek Hellas συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και της εθνικής διαστημικής ικανότητας της Ελλάδας.

Η συστηματική συνεργασία με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, δεν απομακρύνει την Planetek Hellas από τον βιομηχανικό της προσανατολισμό· αντίθετα, τον ενισχύει.

Μέσα από αυτό το πλέγμα συνεργασιών, η εταιρεία προωθεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη νέων επιστημόνων, τη διάχυση καινοτομίας και τη συνεχή ανανέωση της επιστημονικής της βάσης.

Παράλληλα, ακολουθεί βιομηχανική προσέγγιση καινοτομίας, δίνοντας έμφαση στην κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας και τη μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ευρωπαϊκή πατέντα EP3347852, που αφορά τη συμπίεση δορυφορικών δεδομένων εν πτήσει, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να αναπτύσσει πρωτότυπες τεχνολογίες και να κατοχυρώνει τη διανοητική της παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στρατηγική τοποθέτηση στον ευρωπαϊκό χάρτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Planetek Hellas αποτελεί, από τις αρχές του έτους, μέλος του ομίλου D-Orbit, ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά σχήματα στον τομέα του Διαστήματος, στο οποίο έχει επενδύσει και το Επενδυτικό Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ.

Η πρόσφατη στρατηγική συνένωση της Planetek Hellas με την D–Orbit αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία. Ο νέος όμιλος αριθμεί πλέον πάνω από 600 εργαζόμενους και διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας.

Το νέο Κέντρο C2 συμβολίζει μια Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και συμμετέχει ισότιμα στη νέα ευρωπαϊκή εποχή του Διαστήματος, ενισχύοντας την τεχνολογική αυτονομία και την ενεργή παρουσία της χώρας στο διεθνές διαστημικό οικοσύστημα.

Διαβάστε επίσης

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Τράπεζα Κύπρου: Καθαρά κέρδη 353 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Στο 18,4% η απόδοση στα ίδια κεφάλαια

Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο και νέα διεθνής διάκριση