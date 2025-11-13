search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.11.2025 11:28

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Παρέλαβε τρία αεροσκάφη Diamond DA62 MPP για την Πυροσβεστική – Τα χαρακτηριστικά και ο κρίσιμος ρόλος τους (Photos/Video)

13.11.2025 11:28
Στην τελετή παραλαβής τριών αεροσκαφών τύπου Diamond DA62 MPP από το Πυροσβεστικό Σώμα παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και τον προκάτοχό του και νυν υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

H αγορά των αεροσκαφών εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση – NextGenerationEU.

Τον Ιούλιο του 2024, υπογράφηκε σύμβαση για την πώληση τριών DA62 MPP έναντι 23,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα αεροπορικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση πυρκαγιών και την έρευνα και διάσωση, καθώς και για την εναέρια επιτήρηση.

Τα αεροπλάνα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.

​Τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά:

  • Πτητική Εμβέλεια: υπό συνθήκες δύναται να ξεπερνά τα 1500 Km..
  • Αυτονομία πτήσης πάνω από 7 ώρες και κατά συνέπεια της πολύωρη παραμονή στο χώρο επιχειρήσεων.
  • Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου: ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα μεσαίο Ελικόπτερο καταναλώνει περί τα 600 λίτρα καυσίμου την ώρα ενώ ένα μικρό αεροσκάφος των 19 ατόμων καταναλώνει περί τα 700 λίτρα την ώρα. Το DIAMOND 62 MPP καταναλώνει περί τα 40 λίτρα καυσίμου την ώρα.
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και υποστήριξης: Όταν το κόστος ανά ώρα πτήσης για διάφορα εναέρια μέσα ξεκινά από τις 2.000-3000 € και μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000€ στο συγκεκριμένο αεροσκάφος το κόστος ανά ώρα πτήσης κυμαίνεται στα 500-700€.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία», και τόνισε ότι καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε πολλές και διαφορετικού τύπου κρίσεις, λόγω και της κλιματικής αλλαγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Υποδεχόμαστε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος» είπε, κάνοντας λόγο για «ποιοτικό άλμα» στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, και εξηγώντας ότι τα νέα αεροσκάφη διαθέτουν υπερσύγχρονα οπτικά συστήματα και κάμερες, που επιτρέπουν καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη των πυρκαγιών.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το κόστος πτήσης είναι χαμηλό, και υπογράμμισε ότι τα νέα μέσα υπάγονται στο ενιαίο δόγμα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, κάτι που επιτρέπει τη χρήση τους και για αποστολές επιτήρησης συνόρων.

