Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών: Μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις – Οι προϋποθέσεις

Ξεκινούν σήμερα, Πέμπτη (13/11), οι αιτήσεις των φοιτητών για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και δικαίωμα έχουν όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις κατηγορίες σοβαρών και τεκμηριωμένα εξαιρετικά περιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης φοιτητών, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806) υπουργικής απόφασης, θα υποβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 (14:00).

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ (πχ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ).

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Γενικές προϋποθέσεις μετεγγραφής και μετακίνησης

Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση Ε5 της παρούσας, είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Σχολών/Τμημάτων προέλευσης και προορισμού, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία 76466/Ζ1/25-06-2025 (Β΄3487) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της παρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου, εφόσον έχει ήδη αιτηθεί μετεγγραφής είτε βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είτε δυνάμει ύπαρξης των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης

α) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή, ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου, [Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί, με εξαίρεση τρόπους εισαγωγής που αποκλείονται σύμφωνα με την περ. δ, σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είχαν εισαχθεί αρχικώς και χρησιμοποιήσαν ως Τμήμα προέλευσης για να λάβουν μετεγγραφή σε άλλο Τμήμα, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφής/μετακίνησης.]

β) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν,

γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησηςΑΔΑ: ΨΦΦ146ΝΚΠΔ-ΔΕΝ 4 και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες: (δα) τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού. (δβ) αλλοδαποί – αλλογενείς, (δγ) υπότροφοι αλλοδαποί – αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές, (δδ) υπότροφοι ομογενείς, (δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), (δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (εξαιρούνται οι αναφερόμενες κατηγορίες στη σελ.1 της παρούσης), (δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών (ΞΠΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι. με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Δείτε την εγκύκλιο για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών:

