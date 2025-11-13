Παπασταύρου: Η προοπτική του ΙMEC αναβαθμίζει τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Την άμεση ανταπόκριση της χώρας μας στις γεωπολιτικές αλλαγές που προκύπτουν, μεταξύ άλλων και από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία που έχει για την Ελλάδα το να αναδειχθεί πύλη εισόδου του αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ευρώπη και όχι μόνο, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό. «Όταν αποφασίζουν η Ευρώπη και η Αμερική ότι θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου και θα βρεθεί. Το θέμα είναι ποια χώρα θα τρέξει γρηγορότερα και αποφασιστικά ώστε να είναι η χώρα της πύλης εισόδου. Αυτό το έκανε η Ελλάδα που αξιοποίησε τη γεωγραφική της θέση, τις σημαντικές της υποδομές, καθώς και την πολιτική και οικονομική της σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα στάθηκε στη σημασία που είχε για τη χώρα μας η διεξαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα του P-TEC, στην οποία συμμετείχαν 4 Αμερικανοί Υπουργοί, 80 υψηλοί αξιωματούχοι και 25 Υπουργοί Ενέργειας από όλο τον κόσμο. «Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ. Γιατί ο κόσμος τρέχει και οι διασυνδέσεις, οι εμπορικοί δρόμοι, αποκτούν πολύ μεγάλη αξία», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, Κύπρου-Ισραήλ και στη χθεσινή απόφαση της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης να υπάρξει, όπως ανακοίνωσαν χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόθεση διεύρυνσης των διασυνδέσεων με έναν σημαντικό εμπορικό δρόμο, τον ΙΜΕC (αρκτικόλεξο που προκύπτει από τα αρχικά της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης). «Ο δρόμος αυτός στόχο έχει να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας προς την Ευρώπη και περνάει από τις χώρες του Κόλπου, το Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, για να φτάσει στην Ευρώπη. Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκαν συνθήκες ενός ενδιαφέροντος ευρύτερου και για την διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Κύπρου-Ισραήλ. Και έτσι αναδείχθηκε η ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, να λήξουν όλες τις εκκρεμότητες και έτσι να δούμε εάν το καλώδιο φέρνει κάτι στην οικονομία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επεσήμανε ότι όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, «για την Ελλάδα δεν έχει και δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει μόνο οικονομική διάσταση. Ασφαλώς, όμως, διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ και Ισραήλ-αραβικού κόσμου-Ινδίας, θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος για τη χώρα μας, στο βαθμό που τα εμπορικά προϊόντα της Ινδίας θα βρίσκουν πύλη εισόδου στην Ευρώπη». Και συνέχισε: «Αν λοιπόν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μας στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ινδία βλέπει αυτό το δρόμο ως το πιο ασφαλή και σταθερό δρόμο για να έρθουν τα προϊόντα της. Και αν έρθουν τα προϊόντα, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη για τη χώρα μας, για τα λιμάνια μας, για μια σειρά νέων θέσεων εργασίας, γιατί η Ινδία έχει ένα παραγόμενο πλούτο, ο οποίος θα διοχετευθεί στην Ευρώπη και μέσω της Ελλάδας, όχι ανταγωνιστικά με την Ιταλία και τη Γαλλία».

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις τιμές ρεύματος ως «πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου, γιατί απασχολούν κάθε νοικοκυριό κάθε μέρα». Και συνέχισε: «Η αποκλιμάκωση που υπήρξε τον Αύγουστο εμφανίστηκε στις τιμές της λιανικής και είχαμε μια σταθεροποίηση των τιμών. Ο βασικός λόγος που πήγαμε χθες στον Επίτροπο Γιόργκενσεν ήταν ακριβώς για να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ενιαία αγορά ενέργειας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σχίσμα. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Ούγγροι πληρώνουν πολύ πιο ακριβά το ρεύμα. Χρειάζεται να γίνει μια γενναία υποδομή, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι πριν το τέλος του χρόνου, θα ανακοινώσει ένα πολύ φιλόδοξο πλαίσιο επενδύσεων και μέτρων διασύνδεσης που θα βοηθήσει περαιτέρω. Αυτός είναι ο στόχος. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να έχουν και τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις τιμές ρεύματος που διευκολύνουν την καθημερινότητα τους».

Διαβάστε επίσης

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

Το κρέας «καίει» τα νοικοκυριά – Αυξήθηκαν 10,6% οι τιμές σε ένα χρόνο – Πρωταθλητής το μοσχαρίσιο κρέας

«Πάρτι» φοροδιαφυγής σε μπαρ, εστιατόρια και κομμωτήρια – Ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό