13.11.2025 23:32

Ρωσία: Δύο νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης

13.11.2025 23:32
su30 russia

Μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη ρωσική δημοκρατία της Καρελίας, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ο κυβερνήτης της Καρελίας, ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

