Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου Τούρκου που κατείχε βαλλίστρα – Εννέα ακόμα προσαγωγές (video)

Στη σύλληψη ενός 19χρονου Τούρκου προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά από επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο αυτό, το προηγούμενο 24ωρο έγιναν έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθη ένας 19χρονος, επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε.

Ο 19χρονος συλληφθείς, Τούρκος υπήκοος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Για τους υπόλοιπους προσαχθέντες, όλοι Τούρκοι και επιπλέον ένας Έλληνας- δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» συνέδραμαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του – Σε λίγες μέρες η δίκη των αστυνομικών στο Μικτό Ορκωτό της Καρδίτσας (Video)

Ρασοφόροι με κοκαΐνη: Γνώριμη της Αστυνομίας η – φερόμενη – αρχηγός (Photo)

Λάρισα: Φρικτός θάνατος για 49χρονη σε φούρνο, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της στο ζυμωτήριο