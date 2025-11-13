Υπόθεση Βασίλη Μάγγου: Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του – Σε λίγες μέρες η δίκη των αστυνομικών στο Μικτό Ορκωτό της Καρδίτσας (Video)

Στις 14 Ιουνίου 2020, στην πόλη του Βόλου, μια ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στην καύση σκουπιδιών από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ – Lafarge μετατράπηκε σε σκηνικό αστυνομικής βίας.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρισκόταν και ο 26χρονος Βασίλης Μάγγος, ένας νέος άνθρωπος με έντονη κοινωνική δράση και οικολογική συνείδηση. Εκείνη τη μέρα, όπως καταγγέλλεται, ξυλοκοπήθηκε άγρια από αστυνομικούς έξω από τα δικαστήρια του Βόλου με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν να προκαλούν κύμα οργής και αγανάκτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εικόνες από τον ξυλοδαρμό του έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου. Ο Βασίλης φαίνεται να έχει σωριαστεί στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ συνεχίζουν να τον χτυπούν, παρότι δεν προβάλλει καμία αντίσταση. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων και την ίδια του τη μαρτυρία που δημοσίευσε λίγες ημέρες αργότερα στα κοινωνικά δίκτυα, η κακοποίησή του συνεχίστηκε και μετά τη σύλληψη — μέσα στο περιπολικό και στο αστυνομικό τμήμα. «Με βασάνιζαν, με πονούσε κάθε αναπνοή», είχε γράψει.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα: κατάγματα σε πλευρά, θλάσεις, κάκωση στο ήπαρ. Νοσηλεύτηκε, πήρε εξιτήριο και προσπάθησε να αναρρώσει. Ένα μήνα αργότερα, στις 13 Ιουλίου 2020, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ο θάνατός του δεν αποδόθηκε επισήμως στα τραύματα του ξυλοδαρμού, ωστόσο η οικογένειά του και πλήθος πολιτών θεωρούν πως η σωματική και ψυχική κακοποίηση που υπέστη συνέβαλε καθοριστικά στο τραγικό τέλος.

Η υπόθεση του Βασίλη Μάγγου άνοιξε έναν μακρύ κύκλο ερευνών και δικαστικών διαδικασιών που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αρχικά, τρεις αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε δίκη για «επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού» και κρίθηκαν ένοχοι. Η ποινή τους δύο έτη φυλάκισης με αναστολή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε δυσανάλογα μικρή για τη βαρύτητα των πράξεων.

Στη συνέχεια, η Εισαγγελία προχώρησε σε νέα δίωξη για έξι αστυνομικούς, με κατηγορίες που φτάνουν σε βαθμό κακουργήματος: βασανιστήρια κατά συναυτουργία, παράνομη κατακράτηση, έκθεση σε κίνδυνο. Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με την οικογένεια να δηλώνει ότι «δεν ζητά εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη και αλήθεια».

Σε μήνυμά του ο πατέρας του Γιάννης Μάγγος λίγες ημέρες πριν τη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Καρδίτσας ανέφερε:

«Προσερχόμαστε στις 20 Νοέμβρη 2025 στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας, για τη δίκη των βασανιστών του παιδιού μας Βασίλειου Μάγγου.

Το παιδί μας στις 14.6.2020 χτυπήθηκε δολοφονικά και αναίτια από αστυνομικούς μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, γεγονός για το οποίο δικαίως ήδη τρεις καταδικάστηκαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το ειδεχθέστερο όμως ήταν ο βασανισμός που επακολούθησε αμέσως μετά στην Ασφάλεια, όπου -αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο- τον μετέφεραν με πρόφαση τον έλεγχο των στοιχείων του, ενώ τους ήταν ήδη “γνωστός”. Στην Ασφάλεια, τον χτύπησαν ξανά, τον τραυμάτισαν βαριά και τον εξευτέλισαν. Όπως οι ίδιοι ομολογούν στο Βιβλίο Συμβάντων εκείνης της μέρας, δεν έκανε κάτι “παράνομο”, ήταν, όμως, στοχοποιημένος για την πολιτική του δράση.

Κατόπιν χωρίς λόγο τον έριξαν στο κρατητήριο, η ύπαρξη του οποίου “δεν είχε αποκαλυφθεί στις δύο προηγούμενες εκθέσεις πορίσματος”(!) της ΕΔΕ, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Το απέκρυπταν…

Οι μάρτυρες που περισυνέλλεξαν το παιδί μας πεταγμένο και αβοήθητο απέναντι από την Ασφάλεια, καταθέτουν ότι τον βρήκαν σε οικτρή κατάσταση και ο ίδιος τους περιέγραψε τα βασανιστήρια που υπέστη.

Οι μαρτυρίες αυτές συνάδουν με τις μαρτυρίες των τραυματιοφορέων που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, με τα ευρήματα των ιατρικών εξετάσεων, τις καταθέσεις των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι περιγράφουν τη σωματική και ψυχολογική του κατάσταση.

Για όλα τα παραπάνω και ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΑΣ στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας παραγγέλθηκαν νέες ανακριτικές πράξεις. Ακολούθησε Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είναι συντριπτικό εις βάρος τους. Και έτσι παραπέμφθηκαν για κακουργήματα στο Εφετείο οι έξι κατηγορούμενοι.

Παράλληλα έχουν εκδοθεί τρία πορίσματα της Ανεξαρτήτου Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη που είναι καταπέλτης εις βάρος των κατηγορουμένων.

Επίσης στις 17.4.2025 εκδόθηκε απόφαση του Γενικού Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας και όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, με το ερώτημα της ποινής της απόταξης.

Η απήχηση του βασανισμού του Βασίλειου Μάγγου, δημιούργησε ένα ρεύμα στήριξης στην υπόθεση και ταυτόχρονα αντίδρασης προς την αστυνομική βία.

Προσερχόμαστε στο δικαστήριο της Καρδίτσας, με την πιθανότητα να μην έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, γιατί δεν υπέβαλλε μήνυση το παιδί μας! Έτσι ορίζει ο νόμος, αν και σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, δεν είναι ακριβώς έτσι.

Όμως δεν είμαι νομικός. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει ο νόμος, αλλά υπάρχει και το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Το παιδί μας είχε βρει δικηγόρο και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να υποβάλει μήνυση στους βασανιστές του. Ήδη στις 16.6.2020, νοσηλευόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο, κατήγγειλε έγκαιρα την κακοποίηση και τον βασανισμό του. (Το βίντεο του απάνθρωπου ξυλοδαρμού του μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, έγινε πασίγνωστο την ίδια μέρα που τον χτύπησαν). Δεν ενδιαφέρθηκε όμως καμία αρμόδια κρατική αρχή. Ούτε ενδιαφέρθηκε την ημέρα που πέθανε το παιδί μας. Το ενδιαφέρον ξεκίνησε την επόμενη μέρα του θανάτου του, που δημοσιεύτηκε ξανά η καταγγελία του. Πολύ αργά όμως…

Εξάλλου η δεύτερη δημοσίευση της καταγγελίας του, όπως επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν εισέφερε κάτι καινούριο σε σχέση με την πρώτη.

Και εγώ δικαιούμαι να λέω (έστω και μεταφυσικά πια) ότι αν είχε ενδιαφερθεί ο εισαγγελέας στην πρώτη καταγγελία του παιδιού μας, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και το παιδί μας μπορεί και να ζούσε σήμερα.

Λόγοι ανωτέρας βίας δεν επέτρεψαν στο παιδί μας (πως αλλιώς να χαρακτηρίσω τον θάνατό του;) να υποβάλλει τη μήνυση.

Ό,τι όμως υπέστη το παιδί μας, το υπέστη από υπαιτιότητα αστυνομικών κρατικών υπαλλήλων. Μάλιστα επιχειρήθηκε και συγκάλυψη των ενεργειών τους, η οποία αποκαλύφθηκε.

Δεν κατανοώ την επιλεκτική ακαμψία του νόμου απέναντι σ εμάς τους γονείς. Ενώ εμείς είμαστε τα θύματα, μας τοποθετεί σ αυτή τη δεινή θέση και αυτόματα κατατάσσει σε ευνοϊκή θέση τους θύτες.

Πως είναι δυνατόν να μην έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υπεράσπιση της κατηγορίας;

ΕΤΟΥΤΗ Η ΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ από τις δικές μας ενέργειες στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Προέκυψε από την προσπάθεια και τον αγώνα που κάναμε εμείς οι γονείς του, με την αμέριστη στήριξη της κοινωνίας και του κινήματος.

ΖΗΤΑΜΕ να μας δοθεί το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης».

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες, ωστόσο η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κρίθηκε από πολλές πλευρές ανεπαρκής. Δεκάδες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομικοί παρατηρητές τόνισαν ότι η υπόθεση Μάγγου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ατιμωρησίας για περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας».

