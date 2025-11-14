Aπανωτά τα «λουκέτα» στους φούρνους – Καμπανάκι από τον Πρόεδρο Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών

Για το κύμα «λουκέτων» στους φούρνους που συνεχίζεται μίλησε ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Παναγιώτης Σαχινίδης, στα Παραπολιτικά 90,1.

«Καθημερινά λαμβάνονται μηνύματα για νέα λουκέτα αρτοποιείων στην Αθήνα, κάτι που χαρακτηρίζεται ‘’τραγικό’’», πρόσθεσε ο κ. Σαχινίδης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών καλεί όλα τα μέλη να δώσουν τις ετήσιες κιλοβατώρες τους, ώστε να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος ενέργειας και να γίνει διαπραγμάτευση απευθείας με παρόχους για φθηνότερο ρεύμα.

Όπως είπε, ακόμη, ο κ. Σαχινίδης, στόχος είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 5 εκατ. κιλοβατώρες, ενώ ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 3,5 εκατ. μέσα σε 10 μέρες.

Ακόμη, η Συντεχνία, όπως ανέφερε, έχει ζητήσει συνεργασία και με το Σωματείο Κρεοπωλών Αττικής για κοινή διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει πάρει καμία απάντηση.

«Το ενεργειακό κόστος έχει διπλασιαστεί»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος και είπε πως το ρεύμα έχει αυξηθεί «ακριβώς στο διπλάσιο».

Αντίστοιχες αυξήσεις, όπως είπε, υπάρχουν και σε πετρέλαιο, αέριο και πλήθος λειτουργικών εξόδων, μεταξύ των οποίων και ψηφιακές υποχρεώσεις (POS, λογισμικά, κάρτες εργασίας κ.λπ.).

«Σε πολλά καταστήματα ‘’δεν βγαίνει η εξίσωση’’ ούτε καν όταν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο», τόνισε.

Ο κ. Σαχινίδης ανέφερε πως ζητούν 50% μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τα μέλη, καθώς οι αρτοποιοί είναι παραγωγοί και επενδύουν επί δεκαετίες στο επάγγελμα.

«Εκκρεμεί εδώ και έναν μήνα αίτημα συνάντησης με τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς ανταπόκριση», επισήμανε.

1500 λουκέτα

Τα στοιχεία της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), επιβεβαιώνουν τον αριθμό των 1.500 και πλέον λουκετών την τελευταία πενταετία, αριθμός που –όπως υπογραμμίζεται– ξεπερνά ακόμη και τις απώλειες της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το επάγγελμα του αρτοποιού είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Και αυτό, διότι πρέπει να δουλεύεις επτά μέρες την εβδομάδα, σε επίπονες συνθήκες, στη ζέστη και πρέπει να αναπνέεις το αλεύρι.

Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα υγείας, σε συνδυασμό βέβαια και με τα ακατάσχετα ωράρια. Αυτό σταδιακά έχει δημιουργήσει μία φθίνουσα διάθεση της νεολαίας για το επάγγελμα. Ποιος πατέρας θα βάλει το παιδί του στην επιχείρηση βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν;», λένε οι αρτοποιοί

