ΚΟΣΜΟΣ

14.11.2025 21:00

Φυλάκιση 13 μηνών σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy από γκαλερί του Λονδίνου

14.11.2025 21:00
banksy

Ένας 49χρονος καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 13 μηνών επειδή έκλεψε ένα έργο του καλλιτέχνη δρόμου Banksy το 2024, το «Κορίτσι με το μπαλόνι», ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Λάρι Φρέιζερ δήλωσε ένοχος για την κλοπή του έργου που εικονίζει ένα κοριτσάκι να τεντώνει το χέρι για να φτάσει ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς. Το έργο, που αποτιμάται στα 305.000 ευρώ, κλάπηκε το 2024 από μια λονδρέζικη γκαλερί.

Έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του και φορώντας γάντια, ο δράστης μπήκε στην γκαλερί σπάζοντας τις πόρτες με βαριοπούλα. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν μέσα σε 48 ώρες, χάρη στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που τον έδειχναν να φορτώνει το έργο σε ένα φορτηγάκι, σε απόσταση λίγων μέτρων από την γκαλερί.

Το έργο βρέθηκε ανέπαφο, δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του Φρέιζερ.

Το αυθεντικό γκράφιτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 στη Γέφυρα του Γουότερλου, στο νότιο Λονδίνο και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα γνωστότερα του μυστηριώδους καλλιτέχνη από το Μπρίστολ.

