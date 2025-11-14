search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 17:52
14.11.2025 15:56

Γκαλερί Θεώρημα: Διακοδημητρίου Κεχαγιόγλου, Ματζάκος, Παπαδάκη στη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης art3f στις Βρυξέλλες

14.11.2025 15:56
theorima

Η γκαλερί Θεώρημα συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά στη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης, Salon International d’Art Contemporain, art3f, στις Βρυξέλλες από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025. 

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς διοργάνωσης παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό κοινό έργα τεσσάρων σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων, όπως ενημερώνει η καλλιτεχνική διευθύντρια της γκαλερί Θεώρημα Κλεοπάτρα Λιακοπούλου: Της Μαρίας Διακοδημητρίου, του Χρήστου Κεχαγιόγλου, του Πέτρου Ματζάκου και της Γεύσως Παπαδάκη. Και οι τέσσερις εικαστικοί έχουν εκθέσει τις δημιουργίες τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έργα τους περιλαμβάνονται σε σημαντικές συλλογές.

Έργο της Μαρίας Διακοδημητρίου

Η Μαρία Διακοδημητρίου ζει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό καλλιτεχνικών εκτυπώσεων. Είναι πτυχιούχος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2005 ίδρυσε το περιοδικό τέχνης Epoches. Έχει επίσης σπουδάσει Σκηνογραφία και Κατασκευή Τρισδιάστατων Μοντέλων. Δουλεύοντας κυρίως με χαρτί, ακρυλικά, τεχνικές εκτυπώσεις σε στρώσεις και  πολυμέσα, δημιουργεί τρισδιάστατες και πολυεπίπεδες συνθέσεις που εξερευνούν την οπτική αφήγηση.

Έργο του Χρήστου Κεχαγιόγλου

Ο Χρήστος Κεχαγιόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και  παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής με τον Νίκο Σαχίνη. Στην Αθήνα συνεχίζοντας τις σπουδές του σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, μελετώντας τις σχέσεις κινηματογράφου και ζωγραφικής.

Έργο του Πέτρου Ματζάκου

Ο Πέτρος Ματζάκος γεννήθηκε στη Νάξο και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή τον Δημήτρη Μυταρά και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα. Ως πτυχιούχος και της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συνδύασε τις δύο του ιδιότητες μεταλαμπαδεύοντας και εισάγοντας την Τέχνη στη δημόσια εκπαίδευση που υπηρέτησε.

Έργο της Γεύσως Παπαδάκη

Η Γεύσω Παπαδάκη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ζωγραφική στη Σχολή Βακαλό. Παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου, χρώματος, σύνθεσης, βυζαντινής αγιογραφίας, τεχνολογίας υλικών, ιστορία της τέχνης και χύτευσης γλυπτικής. Ασχολήθηκε επίσης με τις εφαρμοσμένες τέχνες, όπως τοιχογραφία και με επιζωγραφίσεις σκηνικών στο θέατρο.

Η Κλεοπάτρα Λιακοπούλου σημειώνει πως «η γκαλερί Θεώρημα φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των εικαστικών τεχνών στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς πορείας της η γκαλερί έχει συμβάλει στη γνωριμία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης με το ευρωπαϊκό κοινό, με εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνεργασίες με βελγικούς, ελληνικούς και διεθνείς φορείς της τέχνης και του πολιτισμού. Έχει προωθήσει τη σύγχρονη ελληνική τέχνη, εξασφαλίζοντας ισχυρή παρουσία των Ελλήνων καλλιτεχνών στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή. Η αποστολή της γκαλερί είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει τη φωνή των Ελλήνων καλλιτεχνών, προωθώντας τη δουλειά τους στην ευρωπαϊκή καλλιτεχνική σκηνή.

Η τέχνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων, εκφράζει τις ανησυχίες, τις αγωνίες και τις αξίες της εποχής μας. Είναι ο καθρέφτης των κοινωνιών, συμβάλλει στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας, της σκέψης και της πολιτιστικής συνείδησης. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμών.

Η προβολή Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, ειδικά στους ταραγμένους και ασταθείς καιρούς, δεν είναι μόνο μια πράξη εξωστρέφειας, αλλά και απόδειξη πως ο ελληνικός πολιτισμός μέσω των δημιουργών του παραμένει ακμαίος  και σύγχρονος».

Γεύσω Παπαδάκη
Πέτρος Ματζάκος
Χρήστος Κεχαγιόγλου
Μαρία Διακοδημητρίου

