search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 15:43
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 14:18

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» στο Θέατρο Κολοσσαίον – Ο συγκλονιστικός μονόλογος της Λένας Κιτσοπούλου στη Θεσσαλονίκη

14.11.2025 14:18
maria-solomou-new

Μετά από μία σεζόν συνεχόμενων sold out στην Αθήνα, ο συγκλονιστικός μονόλογος Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Κολοσσαίον, στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, μόνο για 4 παραστάσεις.

Ένας μονόλογος-ειρωνικός σχολιασμός των πνιγηρών κλισέ της ζωής μας, των ανυπόφορων συμβάσεων που υπονομεύουν την ελευθερία μας, των καταπιεστικών «πρέπει» και των ξεπερασμένων «δήθεν»! Γέλιο, γάργαρο και πικρό από μία αναπάντεχη και ξεχωριστή γυναίκα όπως αυτή της διπλανής πόρτας.

Τρεις γυναίκες συνεργάζονται και παρουσιάζουν, μέσα σε 90 λεπτά, τη σύγχρονη, δική τους Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α., αυτή που ανήκει στο 2025!

Πρωταγωνιστεί η Μαρία Σολωμού, σκηνοθετεί η Φρόσω Λύτρα.

Διαβάστε επίσης:

«Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στο Θέατρο Πειραιώς 131 – Σε σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου

Το Cow | Deer των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (Video)

«Το 5ο Βήμα» του David Ireland στο Μικρό Χόρν – Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

BBC
MEDIA

BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα  το θεωρούν αξιόπιστο

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Είστε Χάρι Πότερ των ολίγων – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή»

guilfoyle-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Γκίλφοϊλ… προξενεύει Ρούμπιο και Τραμπ στην Ελλάδα: «Θα έρθει ο ΥΠΕΞ, θέλω να μιλήσει στην Ακρόπολη ο πρόεδρος»

egklimatiki-organosi_1411_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα επένδυσης σε καζίνο – Πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ η λεία, θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 15:43
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

BBC
MEDIA

BBC News: Το γνωρίζουν σχεδόν όλοι στις ΗΠΑ- Τρείς στους δέκα  το θεωρούν αξιόπιστο

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Είστε Χάρι Πότερ των ολίγων – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή»

1 / 3