«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» στο Θέατρο Κολοσσαίον – Ο συγκλονιστικός μονόλογος της Λένας Κιτσοπούλου στη Θεσσαλονίκη

Μετά από μία σεζόν συνεχόμενων sold out στην Αθήνα, ο συγκλονιστικός μονόλογος Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Κολοσσαίον, στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, μόνο για 4 παραστάσεις.

Ένας μονόλογος-ειρωνικός σχολιασμός των πνιγηρών κλισέ της ζωής μας, των ανυπόφορων συμβάσεων που υπονομεύουν την ελευθερία μας, των καταπιεστικών «πρέπει» και των ξεπερασμένων «δήθεν»! Γέλιο, γάργαρο και πικρό από μία αναπάντεχη και ξεχωριστή γυναίκα όπως αυτή της διπλανής πόρτας.

Τρεις γυναίκες συνεργάζονται και παρουσιάζουν, μέσα σε 90 λεπτά, τη σύγχρονη, δική τους Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α., αυτή που ανήκει στο 2025!

Πρωταγωνιστεί η Μαρία Σολωμού, σκηνοθετεί η Φρόσω Λύτρα.

