«Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» στο Θέατρο Πειραιώς 131 – Σε σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου

Η πολυαγαπημένη θεατρική επιτυχία «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ», βασισμένη στο αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς, επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, για να ζωντανέψει ξανά τη μαγική ιστορία του εμβληματικού τσιγκούνη που διδάσκει το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μακροβιότερη επιτυχία της Ελληνικής οικογενειακής σκηνής στο Θέατρο Πειραιώς 131 στον Κεραμικό από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Μια παράσταση που σημειώνει sold out εμφανίσεις κάθε χρόνο σε μεγάλα αθηναϊκά θέατρα, κατακτώντας κοινό και κριτικούς με τη φαντασμαγορική της αισθητική, την εντυπωσιακή παραγωγή και την ανθρώπινη συγκίνηση που προσφέρει, ένας πολυμελής θίασος από καταξιωμένους και νέους ηθοποιούς, καθώς και εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά, που ενσαρκώνει περισσότερους από 30 ρόλους σε μια παράσταση γεμάτη χρώμα, συναίσθημα και θεατρική μαγεία.

Εντυπωσιακή παραγωγή

Η παράσταση ντύνεται με παραμυθένια κοστούμια εποχής, εντυπωσιακά σκηνικά, 3D animation, video art, ειδικά εφέ και μαγικές μουσικές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο θέαμα υψηλής αισθητικής.

Τον ρόλο του Σκρουτζ ερμηνεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Τάκης Παπαματθαίου συνεχίζοντας την παράδοση μετά τους εξαιρετικούς Κώστα Ρωμαίο και Μάνο Πίντζη.

Το έργο

Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ είναι ένας φιλάργυρος, σκληρός και μίζερος άνθρωπος, που θεωρεί τα Χριστούγεννα “μια απάτη”. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τον επισκέπτεται το φάντασμα του συνεταίρου του και τρία πνεύματα που του προσφέρουν την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του πριν να είναι πολύ αργά.

Ένα συγκινητικό παραμύθι που αποκαλύπτει πως η αγάπη και η γενναιοδωρία είναι τα μυστικά της ευτυχίας. Ένα λαμπερό, γιορτινό θέαμα για όλη την οικογένεια, γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία.

Συντελεστές

Κείμενο : Κάρολος Ντίκενς

: Κάρολος Ντίκενς Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία – Κινησιολογία : Γιούλη Ηλιοπούλου

: Γιούλη Ηλιοπούλου Σκηνικά : Μιχάλης Σδούγκος

: Μιχάλης Σδούγκος Κοστούμια εποχής : Τζούλια Μάρκο

: Τζούλια Μάρκο Μουσική επένδυση : Κρίστελ Καπερώνη

: Κρίστελ Καπερώνη Βοηθοί σκηνοθέτη : Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

: Δέσποινα Κασιώτη, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου Video art : Λεωνίδας Φουντούλης

: Λεωνίδας Φουντούλης Φωτισμοί & 3D Animation : Λάμπρος Σούνδιας

: Λάμπρος Σούνδιας Ειδικές κατασκευές : Θοδωρής Τσιμπλάκης

: Θοδωρής Τσιμπλάκης Hair & Make – up : Νίκος Ζήσης

: Νίκος Ζήσης Διεύθυνση παραγωγής : Αντώνης Μαρκόγιαννης

: Αντώνης Μαρκόγιαννης Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ

Σκρουτζ: Τάκης Παπαματθαίου

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρήστος Γιαννακάκος, Δέσποινα Κασιώτη, Νώντας Μουντζουρέας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μάνος Πίντζης, Τζούλια Σπυροπούλου,Παρασκευή Τζαρτζιάνη, Γιώργος Τζέρνιας, Τιγκράν Αμπραμιάν, Γλυκερία Χασάπη

Guest star στον ρόλο του Μάρλευ ο Μάνος Πίντζης

Διαβάστε επίσης:

Το Cow | Deer των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού (Video)

«Το 5ο Βήμα» του David Ireland στο Μικρό Χόρν – Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου

«Ice Cream Man»: Η πρώτη εικόνα και το καστ της ταινίας τρόμου – «Η πιο τρομακτική ιδέα 20 ετών παίρνει σάρκα και οστά» (photo)