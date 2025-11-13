«Το 5ο Βήμα» του David Ireland στο Μικρό Χόρν – Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου

Το συναρπαστικό θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα David Ireland, «To 5ο βήμα», παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο άντρες, έναν αλκοολικό και έναν πρώην αλκοολικό, που αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ).

Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα: «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο»

Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Στο «5ο Βήμα», ο συγγραφέας David Ireland, δημιουργεί μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου. Από την γέννηση έως τον θάνατο. Μιλάει για τη καθοδήγηση, την απεξάρτηση και την νηφαλιότητα, αγγίζοντας με χιούμορ και καυστικότητα την ανάγκη των ανδρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την αρσενική τους ταυτότητα, τη γονεϊκή φροντίδα που συχνά μεταμορφώνεται σε θέση εξουσίας και ελέγχου καθώς και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας -όπως του φίλου, του γιου, του πατέρα, του εξαρτημένου ή του καθοδηγητή- αντί να αντιμετωπίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

Πρωταγωνιστούν ο Παντελής Δεντάκης και ο Θάνος Τοκάκης.

