search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:49
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 13:24

«Το 5ο Βήμα» του David Ireland στο Μικρό Χόρν – Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου

13.11.2025 13:24
parastasi-new (2)

Το συναρπαστικό θεατρικό έργο του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα David Ireland, «To 5ο βήμα», παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο άντρες, έναν αλκοολικό και έναν πρώην αλκοολικό, που αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή βοηθώντας τον πρώτο να ολοκληρώσει τα «12 Βήματα», δηλαδή τα 12 στάδια απεξάρτησης, όπως τα ορίζουν οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ).

Στις συναντήσεις τους μιλούν για φιλίες, οικογένεια, σεξ, αλκοόλ, πνευματικές αφυπνίσεις, Θεό, εθισμούς και πάθη ώσπου φτάνουν στο 5ο Βήμα: «Αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματα μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ΄ έναν άλλο άνθρωπο»

Πόσο έτοιμοι είναι να κάνουν αυτό το Βήμα; Πόσο έτοιμοι είναι να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και να ομολογήσουν τις βαθύτερες αλήθειες τους;

Στο «5ο Βήμα», ο συγγραφέας David Ireland, δημιουργεί μια αλληγορική σχέση πατέρα-γιου. Από την γέννηση έως τον θάνατο. Μιλάει για τη καθοδήγηση, την απεξάρτηση και την νηφαλιότητα, αγγίζοντας με χιούμορ και καυστικότητα την ανάγκη των ανδρών να επιβεβαιώνουν συνεχώς την αρσενική τους ταυτότητα, τη γονεϊκή φροντίδα που συχνά μεταμορφώνεται σε θέση εξουσίας και ελέγχου καθώς και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας -όπως του φίλου, του γιου, του πατέρα, του εξαρτημένου ή του καθοδηγητή- αντί να αντιμετωπίσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

Πρωταγωνιστούν ο Παντελής Δεντάκης και ο Θάνος Τοκάκης.

Διαβάστε επίσης:

«Ice Cream Man»: Η πρώτη εικόνα και το καστ της ταινίας τρόμου – «Η πιο τρομακτική ιδέα 20 ετών παίρνει σάρκα και οστά» (photo)

«The Devil Wears Prada 2»: Οι Meryl Streep και Anne Hathaway επιστρέφουν στο teaser του πολυαναμενόμενου sequel (photos/video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Νυρεμβέργη, κορεάτικο «τσεκούρι» και η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις με τη δραματική «Ανεμώνη» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazopoulos-new
MEDIA

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

thief_bag
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 55χρονο τσαντάκια που «χτυπούσε» σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω – Εξιχνιάστηκαν 10 ληστείες

papandreou-liani
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

mitsotakis_elefsina_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς λόγω μείωσης των φόρων

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι, ξεψύχησε κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 14:47
lazopoulos-new
MEDIA

«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Πρώτος ο Λάκης Λαζόπουλος στην τηλεθέαση

thief_bag
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 55χρονο τσαντάκια που «χτυπούσε» σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω – Εξιχνιάστηκαν 10 ληστείες

papandreou-liani
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χυτήρης εξηγεί 37 χρόνια μετά το νόημα πίσω από το περίφημο νεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη (video)

1 / 3