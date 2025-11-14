Πνιγμός και επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις: Ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας – Τι πρέπει να προσέχουν γονείς και καθηγητές

Το αδιανόητο περιστατικό του 22χρόνου που χαροπαλεύει στην εντατική του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», επειδή προσπάθησε να καταπιεί ένα ολόκληρο χάμπουργκερ, στο πλαίσιο μιας επικίνδυνης πρόκλησης που «παίζει» στα κοινωνικά δίκτυα, έχει «παγώσει» το πανελλήνιο.

Ωστόσο, αυτό το περιστατικό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τις ανόητες προκλήσεις (challenges) που κατά καιρούς έχουν οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο μαθητές και νέους ενήλικες σε όλο τον κόσμο, επειδή δέχονται την πρόκληση, κάτω από την πίεση της συμμετοχής ή του φόβου κοινωνικού αποκλεισμού ή απλά της επιθυμίας προβολής τους μέσα από τα social media.

«Αν και η πνιγμονή αποτελεί διαχρονικό και καλά τεκμηριωμένο κίνδυνο, η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει εισαγάγει νέες απειλές, ιδιαίτερα για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Καθώς περίπου τα τρία τέταρτα των ενηλίκων στις ΗΠΑ και σχεδόν το σύνολο των εφήβων χρησιμοποιούν συχνά social media, οι επικίνδυνες “προκλήσεις” μπορούν να εξαπλωθούν ραγδαία σε παγκόσμια κλίμακα» αναφέρουν η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) που παραθέτουν παρακάτω τις κυριότερες προκλήσεις στις οποίες έχουν ανταποκριθεί νέοι άνθρωποι με τραγική κατάληξη σε κάποιες περιπτώσεις.

Τρία challengers που επιβεβαιώνουν ότι …η βλακεία είναι ανίκητη

Καταπίνουν κάψουλες απορρυπαντικών, σκόνη κανέλλας ή μεγάλα χάπια εγκυμοσύνης. Τα παραπάνω είναι τρία ενδεικτικά παραδείγματα πρόσφατων προκλήσεων, από τις εκατοντάδες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα οποία αποκαλύπτουν πώς ορισμένες ανόητες συμπεριφορές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο λανθασμένης κατάποσης ή πνιγμονής.

Αναλυτικά:

1. Η Plan B Pregnancy Test Challenge περιλαμβάνει το άνοιγμα ενός τεστ εγκυμοσύνης και την κατάποση του μικρού απορροφητικού χαπιού που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αν και η ουσία που περιέχει δεν είναι τοξική, το ίδιο το αντικείμενο μπορεί εύκολα να προκαλέσει πνιγμονή. Η λάθος αντίληψη ότι αυτό το χάπι έχει φαρμακευτική δράση, οδηγεί πολλούς σε απερίσκεπτη κατανάλωση.

2. Ακόμη πιο γνωστή είναι η Cinnamon Challenge, όπου κάποιος προσπαθεί να καταπιεί μία κουταλιά κανέλας χωρίς νερό. Η τεράστια ποσότητα λεπτής σκόνης κάνει την κατάποση σχεδόν αδύνατη και προκαλεί έντονο βήχα, πνιγμονή και συχνά εισρόφηση του υλικού στους πνεύμονες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, πνευμονία ή ακόμη και σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

3. Παρόμοιοι κίνδυνοι εμφανίζονται και σε άλλες προκλήσεις, όπως η Tide Pod Challenge, κατά την οποία οι συμμετέχοντες δαγκώνουν ή καταπίνουν κάψουλες απορρυπαντικού! Όταν η κάψουλα σπάσει στο στόμα, η ξαφνική απελευθέρωση του πολύ συμπυκνωμένου απορρυπαντικού αυξάνει τις πιθανότητες λάθος κατάποσης ή εισρόφησης του υγρού στους πνεύμονες – κάτι που μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, σοβαρό πνίξιμο ή αναπνευστική δυσχέρεια.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των προκλήσεων είναι ότι ωθούν τους συμμετέχοντες να τοποθετούν στο στόμα τους ουσίες και αντικείμενα που δεν προορίζονται για κατάποση και συχνά έχουν φυσικές ιδιότητες που ευνοούν την απόφραξη του αεραγωγού.

Γονείς και καθηγητές πρέπει να είναι σε εγρήγορση

Η πρόληψη απαιτεί συνδυασμό ενημέρωσης και πρακτικών δεξιοτήτων. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν τις σύγχρονες διαδικτυακές τάσεις και να συζητούν ανοιχτά με τα παιδιά για τους κινδύνους.

Παράλληλα, η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, ιδίως στις τεχνικές αντιμετώπισης πνιγμονής και στην ΚΑΡΠΑ, μπορεί να σώσει ζωές. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων, η γρήγορη αντίδραση και η αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή των σωστών κινήσεων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία.

Συνολικά, η πνιγμονή λόγω τροφής ή ξένων σωμάτων παραμένει ένας σημαντικός και συχνά παρεξηγημένος κίνδυνος, ο οποίος επιβαρύνεται επιπλέον από νέες επικίνδυνες συμπεριφορές που διαδίδονται στα social media. Με περισσότερη ενημέρωση, υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων και καλύτερη εκπαίδευση του κοινού, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά αυτό το πρόβλημα και να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους γύρω μας.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» ECDC για τον ιό RSV: Σοβαρή απειλή για βρέφη κάτω των 6 μηνών αυτόν τον χειμώνα

Δήμος Αθηναίων: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου συνεχίζεται το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στα Πολυδύναμα Ιατρεία

Μαθησιακές δυσκολίες: Οι 3 πιο συχνές μορφές που εμφανίζουν τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζονται – Οδηγός επιβίωσης