ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 10:37

Βόλος: 45χρονος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για γενετήσια πράξη με ανήλικη αλλά αφέθηκε ελεύθερος

14.11.2025 10:37
Φυλάκιση πέντε ετών επέβαλλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας σε 45χρονο Βολιώτη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη που είχε συμπληρώσει τα 12 όχι όμως και τα 15 έτη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η υπόθεση της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε ο 42χρονος, τότε, δράστης με τη 14χρονη κοπέλα, είχε συγκλονίσει προ τριετίας τον Βόλο. Μάλιστα ο δράστης είχε κριθεί προφυλακιστέος και είχε βρεθεί στη φυλακή για ένα μήνα, απ’ όπου βγήκε με βούλευμα.

Η υπόθεση όμως δεν φαίνεται να κλείνει. Το δικαστήριο έδωσε εντολή να επιστρέψει ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν ποινικό αδίκημα και της μητέρας της 14χρονης που φέρεται να γνώριζε για τη σχέση της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άντρα.

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις που είχε ο αδερφός της κοπέλας με τον γιο του, προσέγγισε την έφηβη με δώρα και σύναψε σχέση μαζί της. Επί τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο του 2022 πολιορκούσε την κοπέλα, στην οποία αγόραζε ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα προκειμένου να έχει την εμπιστοσύνη της και να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Συνέχισε να την πολιορκεί ακόμη και όταν έγινε γνωστή η συμπεριφορά του, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις της οικογένειας της ανήλικης που του ζητούσε να απομακρυνθεί από τη ζωή της και να σταματήσει να τους ενοχλεί.

Η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη διατάσσοντας προκαταρκτική εξέταση και με την ολοκλήρωση της έρευνας διαβίβασε τη δικογραφία στην ανάκριση ασκώντας σε βάρος του 42χρονου τότε άνδρα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Τον Ιούλιο του 2022, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε για έναν μήνα στις φυλακές Γρεβενών.

Χθες, η υπόθεση εκδικάστηκε από το ΜΟΔ Λάρισας. Ο 45χρονος σήμερα Βολιώτης παραδέχθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με την ανήλικη, η οποία, όπως υποστήριξε, του είχε πει ψέματα για την ηλικία της, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μεγαλύτερη.

Ως μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν τόσο η κοπέλα όσο και η μητέρα της, η οποία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε αρχικά για την ερωτική σχέση της κόρης της με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της άντρα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, παρέχοντας δυνατότητα να ασκήσει έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη. Παράλληλε έδωσε εντολή η δικογραφία να επιστρέψει στην Εισαγγελία Βόλου, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και της μητέρας της 17χρονης, σήμερα, κοπέλας.

