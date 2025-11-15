search
15.11.2025 17:50

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

15.11.2025 17:50
KTEL_geniko

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στην περιοχή Ριζόμυλος Βελεστίνου, όταν μικρό τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε 30 επιβάτες κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άτομα.

Σύμφωνα με το magnesianews, το ατύχημα έγινε στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Οι 10 ελαφρά επιβάτες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Βόλου, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Άμεσα έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ με τέσσερα ασθενοφόρα από τον Βόλο, το Βελεστίνο και τη Λάρισα και σταδιακά μεταφέρουν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο.

