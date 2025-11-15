Τέλη κυκλοφορίας: Νέο αυστηρό πλαίσιο της ΑΑΔΕ με κλιμακωμένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές

Με νέο, αυστηρότερο πλαίσιο εισέρχεται η διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, καθώς η ΑΑΔΕ διατηρεί μεν αμετάβλητα τα ποσά για το 2026, αλλά ενισχύει σημαντικά το καθεστώς των προστίμων για όσους καθυστερήσουν την εξόφληση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Οι κάτοχοι οχημάτων καλούνται να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, καθώς η ΑΑΔΕ διατηρεί σταθερά τα ποσά αλλά προχωρά σε ουσιαστική αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή πλέον υπολογίζονται κλιμακωτά και μπορούν να ξεκινήσουν από το 25% του οφειλόμενου ποσού, φτάνοντας έως το 100% ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της συμμόρφωσης και στον περιορισμό των καθυστερήσεων που κάθε χρόνο επιβαρύνουν τη φορολογική διοίκηση.

Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες πληρωμής αφορούν μεγάλο αριθμό φορολογουμένων και συχνά ανακύπτουν λάθη ή παρανοήσεις, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε αναλυτικές απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα, επιχειρώντας να μειώσει τις παρερμηνείες και να αποφύγει τις περιττές επισκέψεις στις ΔΟΥ και τις Υπηρεσίες Μεταφορών.

1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους;

Όχι. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου.

2. Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

3. Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;

Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους τελών.

5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;

Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο :

• ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.

• το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο

• 30 €, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 €

6. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

7. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

