Politico: «Αθήνα και Κίεβο υπογράφουν συμφωνία για LNG καθώς η Ελλάδα υιοθετεί την ενεργειακή ατζέντα των ΗΠΑ»

Για «υιοθέτηση της ατζέντας των ΗΠΑ από την Ελλάδα, κάνει λόγο το Politico μετά τις υπογραφές με το Κίεβο για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας τον φετινό χειμώνα.

«Η Ελλάδα γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που συμμετέχει ενεργά στο αμερικανικό σχέδιο αντικατάστασης “κάθε τελευταίου μορίου ρωσικού φυσικού αερίου” με αμερικανικό LNG» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Το σχέδιο προβλέπει ροές αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας από τον επόμενο μήνα έως και τον Μάρτιο του 2026, αξιοποιώντας τον λεγόμενο «κάθετο διάδρομο», το νέο δίκτυο αγωγών, τερματικών σταθμών LNG και εγκαταστάσεων αποθήκευσης που συνδέει τη χώρα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με το Politico, η Ουάσιγκτον προώθησε ενεργά την πρωτοβουλία με στόχο την ενεργειακή ενίσχυση της Ανατολικής Ευρώπης, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως «πύλη» για την είσοδο του αμερικανικού φυσικού αερίου στη βόρεια Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κόμβο τροφοδοσίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η συμφωνία θα καλύψει «σχεδόν 2 δισ. ευρώ» για τις εισαγωγές φυσικού αερίου που θα αναπληρώσουν τις απώλειες στην ουκρανική παραγωγή λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, παρουσία του Μητσοτάκη, του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γιλφόιλ. Με αυτό το κείμενο επικυρώθηκε η προηγούμενη δήλωση προθέσεων μεταξύ της ελληνικής ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ουκρανικής Naftogaz.

Η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Αθήνα υπέγραψε 20ετές συμβόλαιο για την ετήσια εισαγωγή 700 εκατ. κυβικών μέτρων LNG από το 2030, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού αερίου προς τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, το Politico σημειώνει ότι η Ελλάδα ανοίγει ξανά τα χωρικά της ύδατα για έρευνες φυσικού αερίου μετά από τέσσερις δεκαετίες, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, μέσω συμφωνίας με την ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις υπογραφές στο Μαξίμου

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας»