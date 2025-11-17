Άγριο ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου της β΄ κατηγορίας στην Αργεντινή – Μάχες σώμα με σώμα, χάος στο γήπεδο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολύ ξύλο έπεσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Deportivo Madryn – Deportivo Morón για την ημιτελική φάση των play-offs ανόδου της Β’ κατηγορίας στην Αργεντινή.
Το κλωτσομπουνίδι εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει κάνοντας χρήση χημικών.
Αυτό ήταν το δεύτερο ματς των δύο ομάδων με την Deportivo Morón να έχει επικρατήσει με 1-0 στην έδρα της και την Deportivo Madryn να νικά με το ίδιο σκορ στο δεύτερο ματς, αλλά να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, λόγω της καλύτερης θέσης που είχε πάρει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ωστόσο, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε σφοδρές συμπλοκές, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους στο γήπεδο.
Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν βίαια χτυπήματα, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.
Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο χρειάστηκε να παρέμβουν άμεσα, προχωρώντας ακόμη και σε χρήση σπρέι πιπεριού, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τις ομάδες παικτών που συγκρούονταν στο κέντρο του γηπέδου.
