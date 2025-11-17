search
17.11.2025 09:59

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

17.11.2025 09:59
Οι απάτες κυρίως σε ηλικιωμένους συμβαίνουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τρόπους για να αποσπάσουν χρήματα με κάθε πρόσχημα.

Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τον άνδρα που έστησε όλη την απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, να μη στέκεται τυχερός, καθώς η γυναίκα τον κατάλαβε και κάλεσε τις αρχές.

Ο Έλληνας «εισπράκτορας» του κυκλώματος που την κορόιδεψε, λέγοντάς της ότι ο συγγενικό της πρόσωπο είναι θύμα τροχαίου ατυχήματος, δεν περίμενε ότι η γυναίκα θα είχε καταγράψει τις πινακίδες του και θα κινητοποιούσε τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, 16.11.2025, όταν η 79χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον άγνωστο που της είπε ότι ο γιος της έχει εμπλακεί σε τροχαίο και χρειάζονται χρήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε 700 ευρώ, τα οποία παρέδωσε σε έναν Έλληνα, ο οποίος πήγε στο σπίτι της με ένα αυτοκίνητο για να τα παραλάβει, αναφέρει το patris.gr.

Η 79χρονη που είχε δει την πινακίδα του αυτοκινήτου του, κάλεσε την αστυνομία και τους μίλησε για την απάτη δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στο Ηράκλειο βρήκαν το όχημα αλλά και τον εισπράκτορα, ο οποίος είχε μαζί του τα χρήματα που επιστράφηκαν στην γυναίκα.

