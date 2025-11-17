Κιλκίς: Παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 48χρονη πεζή

Άνδρας 74 ετών παρέσυρε και τραυμάτισε 48χρονη πεζή, την οποία εγκατέλειψε στον τόπο του τροχαίου.

Το τροχαίο συνέβη χθες, γύρω στις 18:30, στην πόλη του Κιλκίς, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης.

Ο 74χρονος, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.

Από την έρευνα που ακολούθησε δεν προέκυψε να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

