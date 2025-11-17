Κιλκίς: Παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 48χρονη πεζή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άνδρας 74 ετών παρέσυρε και τραυμάτισε 48χρονη πεζή, την οποία εγκατέλειψε στον τόπο του τροχαίου.
Το τροχαίο συνέβη χθες, γύρω στις 18:30, στην πόλη του Κιλκίς, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης.
Ο 74χρονος, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.
Από την έρευνα που ακολούθησε δεν προέκυψε να είχε καταναλώσει αλκοόλ.
