17.11.2025 13:21

Κιλκίς: Παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 48χρονη πεζή

17.11.2025 13:21
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Άνδρας 74 ετών παρέσυρε και τραυμάτισε 48χρονη πεζή, την οποία εγκατέλειψε στον τόπο του τροχαίου.

Το τροχαίο συνέβη χθες, γύρω στις 18:30, στην πόλη του Κιλκίς, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της πόλης.

Ο 74χρονος, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.

Από την έρευνα που ακολούθησε δεν προέκυψε να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

