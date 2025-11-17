search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 12:17

Θεσσαλονίκη: 80χρονος έβαλε εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του γιου του – Συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του

17.11.2025 12:17
PERIPOLIKO154
αρχείου Eurokinissi

Μία απίστευτη υπόθεση από τη Θεσσαλονίκη απασχόλησε τις Αρχές. Ένας 80χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από το Αυτόφωρο, καθώς κατ’ ομολογία του, ανατίναξε με εκρηκτικό μηχανισμό το σπίτι του γιου του, προκαλώντας φωτιά και σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά και φαίνεται να αποδίδεται σε οικογενειακές προστριβές. Μάλιστα, ο ίδιος είχε καταγγελθεί κι από τον άλλο του γιο για εμπρησμό, πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Ομολόγησε την πράξη του

Ο 80χρονος κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας πληγωμένος από τους γιους του. «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με τη γυναίκα και ιδρώσαμε», είπε στην απολογία του, αναφερόμενος στο σπίτι που ανατίναξε.

Προηγουμένως, κατέθεσε ο ένας του γιος, λέγοντας ότι ο πατέρας του «θέλει να μας ελέγχει» και τόνισε ότι βρίσκεται σε απόγνωση. Εξεταζόμενη από το δικαστήριο, η νύφη του ανέφερε ότι την ώρα του εμπρησμού έλειπε με τον σύζυγό της (προηγούμενο μάρτυρα) από το σπίτι. «Μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπαν ότι καίγεται το σπίτι», κατέθεσε, ενώ περιγράφοντας τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά, είπε ότι «ήταν σαν να έπεσε βόμβα». Από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε, πάντως, οι μεταξύ τους προστριβές να οφείλονται σε κληρονομικές διαφορές.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και τριών μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε. Αποφασίστηκε δε, η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Λευκάδα: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικήτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

choose_adv
ADVERTORIAL

Η Choose «Πίσω από τα Φώτα» στη νέα καμπάνια για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:10
institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

1 / 3