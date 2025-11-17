Πώς να υπολογίσεις την ηλικία του σκύλου σου – Τι περιμένει από σένα σε κάθε στάδιο της ζωής του

Κάθε στάδιο στη ζωή του από το νεαρό κουτάβι που αναζητά την ασφάλεια μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης που σε κοιτά με εμπιστοσύνη κι ευγνωμοσύνη, ο σκύλος σου αντιμετωπίζει πολλαπλές ανάγκες, με το κάθε στάδιο να έχει τη δική του ομορφιά.

Πώς μεγαλώνουν όμως οι σκύλοι και τι πρέπει να περιμένουμε σε κάθε φάση της ζωής τους;

Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε την ηλικία των σκύλων, έχει επικρατήσει η άποψη πως ένας χρόνος του σκύλου αντιστοιχεί σε επτά ανθρώπινα χρόνια. Σύμφωνα με την Dr. Lisa Lippman, κτηνίατρο με έδρα τη Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται στην υγεία και την ασφάλεια των κατοικιδίων, αυτός ο τρόπος μέτρησης δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής, με την ίδια να επισημαίνει πως ο «κανόνας των 7 ανθρώπινων χρόνων» δεν είναι παρά μια γενίκευση, καθώς κάθε σκύλος μεγαλώνει διαφορετικά, ανάλογα με τη φυλή, το μέγεθος αλλά και τη φροντίδα που λαμβάνει από τους κηδεμόνες του.

Τα στάδια που περνά ένας σκύλος από το ξεκίνημα της ζωής του μέχρι τα γηρατειά του

Νεογέννητο στάδιο (0-2 εβδομάδες)

Τις πρώτες μέρες της ζωής τους τα κουτάβια είναι εντελώς εξαρτημένα από τη μητέρα τους. Όλη τους η ενέργεια επικεντρώνεται στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και στη διατροφή μέσω του θηλασμού.

Περίοδος κοινωνικοποίησης (2-14 εβδομάδες)

Αυτό το στάδιο είναι ίσως το πιο καθοριστικό για την ψυχολογική ανάπτυξη του σκύλου. Τα κουτάβια αρχίζουν να βλέπουν, να ακούν και να εξερευνούν τον κόσμο. Επιπλέον, μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τα αδέρφια και τη μητέρα τους και να χρησιμοποιούν το σώμα τους. Μεταξύ 6 και 12 εβδομάδων, τα κουτάβια μπορούν να αποχωριστούν τη μητέρα τους και να πάνε στο νέο τους σπίτι.

Εφηβεία (3 – 15 μήνες)

Όπως ο άνθρωπος, έτσι και ο σκύλος, στην εφηβεία αρχίζει και δοκιμάζει τα όριά του, έχει ξεσπάσματα ενέργειας, ενώ αμφισβητεί κανόνες κι εντολές, υιοθετώντας συχνά «πεισματάρικες» συμπεριφορές.

Σε αυτό το στάδιο, η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίησης είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να εξελιχθεί μετέπειτα σε έναν ισορροπημένο σκύλο, καθώς τώρα είναι που διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Ενήλικη ζωή (1 – 7 έτη περίπου)

Η διάρκεια της ενήλικης φάσης εξαρτάται από το μέγεθος και τη φυλή του σκύλου. Οι μικρόσωμες φυλές ωριμάζουν νωρίτερα και ζουν περισσότερο, ενώ οι μεγαλόσωμες ωριμάζουν αργότερα και έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Στην ενηλικίωσή του, ο σκύλος είναι πιο ισορροπημένος και ήρεμος, ωστόσο, εξακολουθεί να έχει απόλυτη ανάγκη τόσο την καθημερινή άσκηση όσο και την ψυχική διέγερση. Σε αυτή την περίοδο, ο σκύλος δένεται συναισθηματικά με τον κηδεμόνα του, καθώς αναπτύσσει μαζί του ένα εξαιρετικό επίπεδο επικοινωνίας, ενώ η ενσυναίσθηση που δείχνει απέναντί του είναι εντυπωσιακή.

Ώριμη ηλικία (7 -10 έτη)

Καθώς ο σκύλος ωριμάζει, αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή του, ενώ η άσκηση θα πρέπει να γίνεται χωρίς ωστόσο να πιεστεί ο σκύλος. Πλέον, οι επισκέψεις στον κτηνίατρο γίνονται πιο συχνές (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο), ενώ ο σκύλος γίνεται πιο ήρεμος και στοργικός με τη διάθεσή του για παιχνίδι συχνά να μειώνεται.

Γηρατειά (10+ έτη)

Σε αυτό το στάδιο, ο σκύλος έχει ανάγκη σημαντική φροντίδα, καθώς ο ύπνος γίνεται πολύτιμος, οι αισθήσεις μειώνονται, ενώ συχνά εμφανίζονται παθήσεις όπως η αρθρίτιδα. Είναι σπουδαίο σε αυτό το στάδιο να εξασφαλίσουμε στον τετράποδο φίλο μας μια καλή ποιότητα ζωής. Η διατροφή πρέπει να είναι προσεκτική, οι βόλτες συχνές αλλά ξεκούραστες, ενώ δεν θα πρέπει να παραλείπουμε να εκφράζουμε στον σκύλο μας την αγάπη μας και τη φροντίδα μας.

Η αλήθεια είναι πως ένας σκύλος στη ζωή σου -αν μη τι άλλο- σου αποδεικνύει καθημερινά ότι η αγάπη και η αφοσίωση δεν έχουν όρια…

