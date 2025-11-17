Σπίτι μου II: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παράταση 5 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου II – από τις 31/12 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία.
Επίσης, όπως ανακοίνωσε μέσω του Σκάι ο αναπληρωτής υπουργός, η τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου.
Σημείωσε ότι το πρόγραμμα που τρέχει με ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 65%, δηλαδή έχουν κλειδώσει 1,3 δισ. ευρώ, από συμπολίτες μας για να αγοράσουν σπίτια και υπερβαίνουμε πλέον τους 11.000 συμπολίτες μας.
Εξήγησε δε ότι τα 11.000 σπίτια που έχουν κλειδώσει, έχουν ηλικία κατασκευής έως το 2007.
Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και κλείνει τον Αύγουστο του 2026.
Ανέφερε παράλληλα ότι διευρύνονται τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, σε σχέση με το Σπίτι μου I.
