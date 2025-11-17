e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (17/11) έως και την Παρασκευή (21/11) ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά θα καταβληθούν 68.303.000 ευρώ σε 77.451 δικαιούχους.
Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
