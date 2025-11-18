Αχαΐα: Σε στάνη έκρυψαν τη «γουρούνα» που επέβαινε μαζί με τον θείο του ο 4χρονος που σκοτώθηκε – Κοινό μυστικό στο χωριό η αλήθεια

Κοινό μυστικό φαίνεται πως ήταν στα Σπάτα Αχαΐας ο τρόπος που έχασε τη ζωή του ο 4χρονος Ανδρέας, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μετά την ομολογία του 25χρονου θείου του.

Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι το αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του, μία εβδομάδα αργότερα ο θείος του αγοριού αποκάλυψε ότι το παιδί σκοτώθηκε σε τροχαίο που είχαν με ATV («γουρούνα») που οδηγούσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ του Star αποκαλύπτει ότι το τροχαίο ήταν γνωστό στους κατοίκους των Σπάτων Αχαΐας, ενώ, μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι είχαν φροντίσει ώστε να «εξαφανίσουν» τη μοιραία «γουρούνα», στην οποία επέβαινε το παιδί μαζί με τον θείο του.

Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και ο πατέρας του παιδιού να βρισκόταν ανάμεσα σε όσους γνώριζαν το τι ακριβώς είχε συμβεί, αλλά το έκρυβαν προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες ο θείος του παιδιού.

«Δεν ήταν τακτοποιημένα τα έγγραφα» της «γουρούνας», ισχυρίστηκε ο θείος του παιδιού

Μετά την ομολογία του 25χρονου θείου, η «γουρούνα» εντοπίστηκε σε στάνη δύο χιλιόμετρα από το χωριό.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ωστόσο, από την πρώτη μέρα μετά την τραγωδία αρκετοί ήταν οι κάτοικοι του χωριού που άκουγαν ότι ο μικρός Ανδρέας έχασε τη ζωή του όταν η «γουρούνα» που οδηγούσε ο θείος έφυγε από την πορεία της, με συνέπεια να πέσουν από τη μάντρα, αλλά κανείς δεν μιλούσε.

Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες πως η πρώτη κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο, με κατοίκους του χωριού να καταγγέλλουν ότι την ίδια κιόλας ημέρα συγγενείς φρόντισαν να «εξαφανίσουν» τη «γουρούνα» από το σπίτι.

Μία εβδομάδα μετά ην τραγωδία, ο 25χρονος θείος του παιδιού προσήλθε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας και κατέθεσε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, οδηγούσε «γουρούνα», στην οποία είχε επιβιβάσει το νήπιο και κάποια στιγμή το παιδί έπεσε μαζί του από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί, δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε», είπε ο θείος στους αστυνομικούς σύμφωνα με το Star.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν αποκάλυψε από την αρχή το τι είχε συμβεί, καθώς δεν ήταν πλήρως τακτοποιημένα τα έγγραφα του οχήματος και φοβήθηκε ότι θα μπλέξει χειρότερα.

