18.11.2025 08:10

Metlen: Δρομολογεί την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. για ενίσχυση ρευστότητας και ευελιξίας

18.11.2025 08:10
melten

Την έκδοση νέου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Metlen Energy & Metals, με ορίζοντα λήξης το 2031, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναχρηματοδότησης χρέους και ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της ευελιξίας.

Ο Όμιλος, ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και βιομηχανικούς παίκτες στην Ευρώπη με αξιολόγηση BB+ (Stable), προχωρά σε νέο κύκλο επαφών με διεθνείς επενδυτές ενόψει της έκδοσης. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή των BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley και ξεκινούν στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Metlen Energy & Metals PLC — εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθηνών — καθώς και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., ανακοίνωσαν ότι η προτεινόμενη έκδοση αφορά senior unsecured notes διάρκειας 5,5 ετών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης, τα ομόλογα θα συνοδεύονται από senior εγγύηση της Metlen Energy & Metals PLC.

Σύμφωνα με στέλεχος του Ομίλου, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη «συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής και ενίσχυσης της παρουσίας στις διεθνείς αγορές». Η εταιρεία, πάντως, επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη ούτε ως προς το μέγεθος της έκδοσης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών εξόδων της διαδικασίας.

Η διάθεση των ομολόγων θα γίνει υπό το καθεστώς Regulation S, ενώ έχει προγραμματιστεί και ηλεκτρονική παρουσίαση μέσω NetRoadshow ώστε οι επενδυτές να έχουν πλήρη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Metlen.

