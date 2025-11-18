Όμιλος Lavipharm: Ισχυρή αύξηση EBITDA και θετικές προοπτικές στο τελευταίο τρίμηνο

Αύξηση 11,2% σημείωσαν τα προσαρμοσμένα EBITDA της Lavipharm από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες στο εννεάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 10,47 εκατ. ευρώ έναντι 9,42 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 9,52 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ηπιότερη άνοδο 2,7%. Στα αποτελέσματα του Ομίλου Lavipharm έχει ενσωματωθεί και λογιστική επιβάρυνση 0,71 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα stock award και stock option.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις προ clawback και rebates ενισχύθηκαν κατά 4,8% και έκλεισαν στα 47,74 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το μικτό κέρδος του εννεαμήνου υποχώρησε 3,6%, διαμορφούμενο στα 18,81 εκατ. ευρώ έναντι 19,52 εκατ. ευρώ το 2024.

Κάθετη μείωση στα καθαρά κέρδη

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,51 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τα 9,22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η πτώση οφείλεται στο ότι το 2024 είχε ενισχυθεί από την έκτακτη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω εκκαθάρισης θυγατρικών με συσσωρευμένες ζημίες.

Ο καθαρός δανεισμός στις 30/09/2025 ανήλθε σε 29,78 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των πωλήσεων

Στο εξωτερικό, οι εξαγωγές εμφάνισαν προσωρινή – όπως εκτιμά ο Όμιλος – κάμψη 27,5%, λόγω διαφοροποιημένου προγραμματισμού παραγγελιών από τους πελάτες. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά κινήθηκε ανοδικά:

τα συνταγογραφούμενα φάρμακα +37,7%

τα μη συνταγογραφούμενα (OTC) +4%

Οι λοιπές πωλήσεις, που αποτελούν μόλις το 0,2% του κύκλου εργασιών και σχετίζονται με παρεπόμενες δραστηριότητες, μειώθηκαν κατά 75,8%, εξέλιξη που αποδίδεται σε στρατηγική επιλογή περιορισμού τους.

Οι εκτιμήσεις για το τελευταίο τρίμηνο

Η μείωση των εξαγωγών στο εννεάμηνο εκτιμάται ότι θα αναστραφεί πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Με βάση τις παραγγελίες προς εκτέλεση, αναμένονται εξαγωγικές πωλήσεις περίπου 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,7 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, η άνοδος στην εγχώρια αγορά προβλέπεται να επιταχυνθεί, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των πωλήσεων φαρμακευτικής κάνναβης, οι οποίες πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ομίλου, ο συνδυασμός της ανάκαμψης των εξαγωγών και της δυναμικής στα συνταγογραφούμενα φάρμακα θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA στο τελευταίο τρίμηνο, τόσο σε σχέση με το εννεάμηνο όσο και σε σχέση με το 2024.

