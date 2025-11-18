search
18.11.2025
18.11.2025

Γερμανία: Λιγότερα χρήματα για δώρα θα ξοδέψουν τα φετινά Χριστούγεννα οι πολίτες

18.11.2025 09:27
Σημαντικά λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν για δώρα τα φετινά Χριστούγεννα οι Γερμανοί, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με έρευνα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανικής Πώλησης (HDE), οι καταναλωτές σχεδιάζουν φέτος να δαπανήσουν για δώρα κατά μέσο όρο 263 ευρώ – 34 ευρώ λιγότερα από πέρυσι.

Επιπλέον, παρότι για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αναμένεται ονομαστική αύξηση πωλήσεων κατά 1,5% στα 126,2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, είναι τελικά μηδενική σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην έρευνα της HDE μεταξύ εταιριών λιανικής πώλησης, το 80% αναμένει φέτος περισσότερο συγκρατημένους καταναλωτές και το 83% ότι οι πελάτες θα προσέχουν πιο πολύ τις τιμές, καθώς πολλά αγαθά έχουν ακριβύνει.

Ταυτόχρονα, σε άλλη έρευνα της HDE αναδεικνύεται ότι το 73% των καταναλωτών περιμένει τα Χριστούγεννα με ανυπομονησία, ενώ το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει για δώρα το ίδιο ποσό με πέρυσι.

Το 11% απάντησε ότι θα ξοδέψει «κάπως λιγότερα» και το 10% «σημαντικά λιγότερα».

Μόνο το 10% ανέφερε ότι θα ξοδέψει φέτος περισσότερα. Κατά μέσο όρο οι καταναλωτές θα ξοδέψουν φέτος 263 ευρώ σε δώρα, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 297 ευρώ. Τα πλέον δημοφιλή δώρα είναι δωροεπιταγές, παιγνίδια, βιβλία, καλλυντικά ή προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ο πρόεδρος της HDE, Αλεξάντερ φον Πρέεν ζήτησε από την κυβέρνηση «καλύτερες συνθήκες – πλαίσιο για την εγχώρια οικονομία και τον τομέα του λιανικού εμπορίου» και ανέδειξε συγκεκριμένα την ανάγκη για περιορισμό της γραφειοκρατίας και μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Τόνισε επίσης ότι απαιτούνται δίκαιες συνθήκες για «εμπόριο με ίσους όρους» σε ό,τι αφορά τις κινεζικές εταιρίες Temu και Shein, ενώ δήλωσε και ότι πρέπει να διατηρηθούν ζωντανά τα κέντρα των πόλεων, «ασφαλή, καθαρά και προσβάσιμα».

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου είναι η τρίτη πιο σημαντική βιομηχανία στην Γερμανία και κατά την περίοδο των εορτών καταγράφει το 18,5% των συνολικών πωλήσεών του.

