Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS παύει να αποτελεί επιλογή και μετατρέπεται σε νέα υποχρεωτική πραγματικότητα για τις καθημερινές συναλλαγές. Καταστήματα λιανικής, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάροχοι πληρωμών καλούνται να προσαρμοστούν μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες, σε ένα ακόμη βεβιασμένο χρονοδιάγραμμα που δείχνει πως η ψηφιακή μετάβαση συχνά προηγείται της πραγματικής ετοιμότητας της αγοράς.

Με τις τελευταίες αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης, ολοκληρώνεται το πλαίσιο που συνδέει τα ταμειακά συστήματα με τον μηχανισμό ηλεκτρονικής εποπτείας της ΑΑΔΕ. Πρακτικά, το IRIS γίνεται πλέον σταθερό κομμάτι του ταμείου κάθε επιχείρησης, με τις πληρωμές να συνδέονται αυτομάτως με την έκδοση αποδείξεων και την ενημέρωση των συστημάτων της Εφορίας.

Για τους πολίτες, η αλλαγή μεταφράζεται σε έναν ακόμη τρόπο πληρωμής — αυτή τη φορά μέσω άμεσης μεταφοράς από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο ταμείο της επιχείρησης, μέσα από το κινητό. Το νέο εργαλείο υπόσχεται ταχύτερη διαδικασία στο ταμείο, αλλά απαιτεί και την απαραίτητη εξοικείωση των χρηστών με την ψηφιακή τραπεζική, κάτι που σε τμήμα του πληθυσμού εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο.

Ποιοι εντάσσονται υποχρεωτικά

Η υποχρεωτικότητα αφορά όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές (B2C). Κάθε πληρωμή — είτε μέσω κάρτας είτε μέσω IRIS — πρέπει να συνδέεται αυτόματα με την έκδοση απόδειξης. Ο στόχος είναι σαφής: καμία συναλλαγή χωρίς άμεση και πλήρη καταγραφή στη Φορολογική Διοίκηση.

Το νέο τεχνικό πρωτόκολλο επιχειρεί να ανακόψει κάθε «γκρίζα ζώνη» στις εισπράξεις, ενισχύοντας την εποπτεία σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρότερες, καλούνται για άλλη μια φορά να προσαρμόσουν συστήματα και διαδικασίες με περιορισμένα περιθώρια χρόνου, ενώ η αγορά παραμένει επιφυλακτική ως προς το κατά πόσο θα αντέξει το νέο κύμα συμμόρφωσης.

Τελευταίο σπριντ για τεχνολογικές εταιρείες και επιχειρήσεις

Οι πάροχοι τεχνολογίας και πληρωμών έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 να δηλώσουν ότι συμμορφώθηκαν με τις νέες προδιαγραφές. Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις καλούνται να ευθυγραμμίσουν τα ταμειακά τους συστήματα και τις υποδομές τους, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά — αν και το παρελθόν έχει δείξει ότι οι «ψηφιακές πρεμιέρες» συχνά ξεκινούν με παιδικές ασθένειες.

Από την 1η Δεκεμβρίου, πάντως, το IRIS θα βρίσκεται υποχρεωτικά δίπλα σε κάρτες και μετρητά. Οι καταναλωτές θα κληθούν να προσαρμοστούν σε μια νέα καθημερινότητα πληρωμών και οι επιχειρήσεις σε ένα ακόμη βήμα ψηφιακού ελέγχου. Το αν το εγχείρημα θα αποδώσει ομαλά ή θα ανοίξει νέο κύκλο δυσλειτουργιών, μένει να αποδειχθεί στην πράξη.

