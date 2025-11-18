search
ΚΟΣΜΟΣ

18.11.2025 21:07

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σοϊγκού: Είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά στον τάφο των γονιών του

18.11.2025 21:07
Sergei-Shoigu

Σε συλλήψεις προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια των ρωσικών αρχών βρίσκονται τέσσερα άτομα, δύο Ρώσοι τοξικομανείς, ένας μετανάστης και ένας κάτοικος Κιέβου, που με εντολή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών τοποθέτησαν εκρηκτικά στους τάφους των γονιών του Σοϊγκού.

Οι δράστες σύμφωνα με την FSB γνώριζαν ότι ο Σοϊγκού θα επισκεπτόταν το νεκροταφείο την επέτειο του θανάτου της μητέρας του και τοποθέτησαν στον τάφο ένα βάζο με λουλούδια, που έκρυβε εκρηκτικά.

Οι συσκευές επικοινωνίας που κατασχέθηκαν κατά τις ίδιες πληροφορίες περιείχαν αλληλογραφία μέσω WhatsApp και Signal με έναν Ουκρανό αξιωματικό των ειδικών υπηρεσιών.

Ο μετανάστης φέρεται να είπε: «Στρατολογήθηκα από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών για να διαπράξω τρομοκρατική επίθεση σε νεκροταφείο στη Μόσχα».

Οι δύο Ρώσοι κατέθεσαν ότι ένας Ουκρανός πράκτορας, ο Ruslan, τους είπε να τοποθετήσουν «το βάζο στην αριστερή γωνία του τάφου. Είδαμε μερικά καλώδια εκεί. Σκεφτήκαμε ίσως είναι κάμερα. Υπέθεσα ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός».

