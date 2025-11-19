search
19.11.2025 08:53

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 23 μεταναστών – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

19.11.2025 08:53
Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Τρίτης (18/11), μόλις τρία ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, είκοσι τρία άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν από drone της Frontex.

Στην επιχείρηση που ακολούθησε και την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, πήρε μέρος περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με νότιο άνεμο 3-4 μποφόρ και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

