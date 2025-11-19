search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.11.2025

Υπουργικές «κόντρες» για το «Σπίτι μου 2» που… δεν τραβάει

Στις 11.000 αιτήσεις έχει «κολλήσει» το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς αυξάνονταν τα ηλικιακά όρια και δίνονταν και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το «Σπίτι μου 1».

Έτσι, τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησαν σε αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, μήπως και αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών. Ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, η Δόμνα Μιχαηλίδου φέρεται να θέλει πιο τολμηρά «ανοίγματα», ήτοι να αυξηθούν τα όρια ηλικίας των – δυνάμει – δικαιούχων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Παπαθανάσης λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό – και είναι αυτός που έχει το… ταμείο. Πάντως, η στήλη μαθαίνει ότι το στεγαστικό βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιτήτων της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται ότι της κάνει τεράστια ζημιά, οπότε δεν αποκλείεται τίποτα

