ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 09:31
19.11.2025 08:20

Iσχυρή ανάπτυξη και στρατηγικές κινήσεις του ομίλου CSG στο εννεάμηνο του 2025

19.11.2025 08:20
csg group

Σημαντική ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και των οικονομικών επιδόσεών του σημείωσε ο όμιλος CSG (Czechoslovak Group) στο εννεάμηνο του 2025, με την ανάπτυξη να προέρχεται τόσο από οργανική δραστηριότητα όσο και από στοχευμένες στρατηγικές εξαγορές. Παράλληλα, ο όμιλος ολοκλήρωσε συμφωνία κοινοπραξίας με την ελληνική κρατική εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), κίνηση που ενισχύει ουσιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες σε πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη προμήθεια TNT.

Για το εννεάμηνο του 2025, ο όμιλος CSG κατέγραψε έσοδα 4,49 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 82,4% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 1,10 δισ. ευρώ (+77,8%), ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,22 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο EBITDA έφθασε το 76,41%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή κερδοφορία και την αποτελεσματική διοίκηση του Ομίλου.

Ο οικονομικός διευθυντής της CSG, Zdeněk Jurák, σημείωσε ότι η απόδοση του 2025 αντανακλά τη σταθερή ζήτηση της αγοράς και τη συνεχή στρατηγική ανάπτυξη, τονίζοντας τις πρόσφατες εξαγορές στην Κεντρική Ευρώπη, την πρόοδο στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και την παρουσία σε κρίσιμες διεθνείς αγορές.

Στο τμήμα Αμυντικών Συστημάτων, τα έσοδα ανήλθαν σε 3,46 δισ. ευρώ, με προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA 1,03 δισ. ευρώ. Η μονάδα Ammo+ σημείωσε έσοδα 1,02 δισ. ευρώ και EBITDA 168 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου παρήγαγαν έσοδα 79 εκατ. ευρώ και EBITDA 22 εκατ. ευρώ.

Παρά τη διεύρυνση του επιχειρηματικού αποτυπώματος, ο δανεισμός παρέμεινε σε ασφαλή επίπεδα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς το προσαρμοσμένο λειτουργικό EBITDA δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 2,1×, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση.

Στρατηγικά ορόσημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο όμιλος ενίσχυσε την παρουσία του στην Ευρώπη μέσω της εξαγοράς εργοστασίου παραγωγής νιτρικής κυτταρίνης στο Bomlitz της Γερμανίας και της συμφωνίας κοινοπραξίας με την ΕΑΣ. Παράλληλα, προχώρησε στην πλήρη ενσωμάτωση της The Kinetic Group στις ΗΠΑ, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά μικρού διαμετρήματος πυρομαχικών. Επιπλέον, απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Fiocchi Group, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Στην έκθεση IDET στο Μπρνο παρουσιάστηκε το νέο θωρακισμένο όχημα Pandur 8×8 Evo, αναδεικνύοντας την τεχνολογική δυναμική του ομίλου.

Στο τρίτο τρίμηνο συνεχίστηκαν οι κινήσεις επέκτασης, με την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην ZVI Vsetín, σημαντικό παραγωγό πυρομαχικών μεσαίου διαμετρήματος. Επιπλέον, τον Νοέμβριο υπεγράφη συμφωνία για την απόκτηση της Hydraulics s.r.o., εταιρείας καίριας για την παραγωγή συστημάτων άμυνας ξηράς.

Κομβικής σημασίας εξέλιξη αποτέλεσε η είσοδος του ομίλου στον τομέα των UAS μέσω της δημιουργίας της AviaNera Technologies a.s., με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση προηγμένων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η AviaNera προχώρησε στην πρώτη της εξαγορά αποκτώντας τον έλεγχο της σερβικής MUST Solutions, εταιρείας με εξειδίκευση στην τεχνολογία προώθησης.

Με τις παραπάνω κινήσεις, ο όμιλος CSG ενισχύει συστηματικά τη δομή και τις τεχνολογικές δυνατότητές του, διαμορφώνοντας έναν πλήρως ολοκληρωμένο βιομηχανικό όμιλο στον χώρο της άμυνας και της προηγμένης τεχνολογίας.

