Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

Ξεχωριστές ήταν οι στιγμές για τον Γιώργο Παπανδρέου στη γιορτή, που οργάνωσε η Πολωνική Ομογένεια με τίτλο «Για την Ανεξαρτησία – φόρος τιμής στον Ζίγκμουντ Μινέικο», τον προπάππου του πρώην πρωθυπουργού.

Η γιορτή διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ινστιτούτο Ιουλίου Σλοβάσκι, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Πολωνίας και τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του Προστάτη του Πολωνικού Σχολείου στην Αθήνα.

Ποιο ήταν επίσης το ξεχωριστό στην εκδήλωση; Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου εμφανίστηκε με τον γιο του, Ανδρέα. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις άριστες σχέσεις που έχουν, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους δεν είναι συχνές. Προφανώς έπαιξε ρόλο σε αυτό, το γεγονός ότι η εκδήλωση αφορούσε στην οικογένεια και άρα ήταν ευκαιρία για πατέρα και γιο να βρεθούν. Αναφερόμενος στον προπάππου του ο Γιώργος Παπανδρέου εκφράστηκε με συγκινητικά λόγια, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Ο Μινέικο έζησε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, ανατροπές και θάρρος — μια ιστορία που σήμερα θα γινόταν… viral στο TikTok! Πολέμησε για την ανεξαρτησία της Πολωνίας, φυλακίστηκε στη Σιβηρία, κατάφερε όμως να δραπετεύσει… και ποτέ δεν σταμάτησε να ελπίζει. Από το Μαρόκο έως τη Γαλλία, όπου βραβεύτηκε από τον Ναπολέοντα Γ΄ για τη διάσωση Γάλλων κρατουμένων, μέχρι την Ελλάδα όπου έφτασε σαν πρόσφυγας — το μόνο που κουβαλούσε ήταν η βαθιά πίστη ότι η Πολωνία θα ξαναγίνει ελεύθερη και δημοκρατική. Και αυτή την ελπίδα δεν την έχασε ποτέ. Αγάπησε και πάλεψε και για την Ελλάδα — για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό της».

