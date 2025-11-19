Παιχνίδι με το χρόνο των εκλογών – Γιατί οι διαρροές λένε για 2026 και ο Μητσοτάκης επιμένει στο 2027

Γιά δεύτερη φορά μέσα στις τελευταίες δέκα μέρες ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επισημαίνοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άκαιρη ενώ παράλληλα επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική» ανέφερε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ .

Η επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στο 2026 – υποστηρίζουν πολιτικοί παράγοντες – έχει να κάνει με μία σειρά από λόγους τους οποίους ο πρωθυπουργός επιχειρεί να αντιμετωπίσει πριν αυτοί παγιωθούν στο εκλογικό κοινό.

Κατ αρχήν ο αρχηγός της ΝΔ θέλει αντιστρέψει με αυτά που λέει το κλίμα ηττοπάθειας που υπάρχει μέσα στο κόμμα του καθώς το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να απέχει πολύ από το ψυχολογικό όριο του 30% ενώ αντίθετα μοιάζει να εδραιώνεται γύρω στο 22-24%.

Παράλληλα θέλει να στείλει μήνυμα στα στελέχη του κόμματος του και δει στους βουλευτές ότι υπάρχει χρόνος να ανατραπεί αυτό το κακό κλίμα δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της περισσότερο από ένα χρόνο για ανατρέψει την κακή κατάσταση.

Εκτός όλων των άλλων ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να θέλει να κρατήσει το χαρτί του αιφνιδιασμού απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα απειλεί ότι θα δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθε λίγο μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών τα οποία λένε ότι ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις από τους στενούς του συνεργάτες οι οποίοι του ζητούν να στηθούν νωρίτερα οι κάλπες εφόσον μάλιστα υπάρξει και αλλαγή του εκλογικού νόμου, με διακύβευμα τη σταθερότητα της χώρας .

Τα σενάρια αυτά μιλούσαν για εκλογές την άνοιξη ή το φθινόπωρο του 2026 με μείωση του ορίου αυτοδυναμίας και αλλαγή του τρόπου κατανομής του μπόνους των 50 εδρών.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν πάντως ότι αν και ο πρωθυπουργός δεν έχει αλλάξει άποψή καθώς θεωρεί ότι οι πρόωρες εκλογές είναι ένδειξη αδυναμίας, κρατάει τις εισηγήσεις στην πίσω πλευρά του μυαλού του, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι προκλήσεις και τα στοιχήματα για την κυβέρνηση του επόμενο χρονικό διάστημα.

