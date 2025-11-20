Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πάει για ρεκόρ σε δημοπρασία

Μια αυτοπροσωπογραφία της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο του 1940, στην οποία απεικονίζεται να κοιμάται σε ένα κρεβάτι, θα μπορούσε να γράψει ιστορία την Πέμπτη, όταν θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Με εκτιμώμενη τιμή από 40 έως 60 εκατομμύρια δολάρια, το «El sueño (La cama)» – «Το Όνειρο (Το Κρεβάτι)» – μπορεί να ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή για έργο οποιασδήποτε γυναίκας καλλιτέχνιδας όταν βγει στο σφυρί. Το ρεκόρ αυτό ανέρχεται σήμερα στα 44,4 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν στον Sotheby’s το 2014 για το «Jimson Weed/White Flower No. 1» της Georgia O’Keeffe.

Η υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία για έργο της Κάλο είναι 34,9 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν το 2021 για το «Diego and I», που απεικονίζει την καλλιτέχνιδα και τον σύζυγό της, τον τοιχογράφο Ντιέγκο Ριβέρα. Οι πίνακές της αναφέρονται ότι έχουν πουληθεί ιδιωτικά για ακόμη περισσότερα.

Ο πίνακας που πωλείται σε δημοπρασία απεικονίζει την Κάλο να κοιμάται σε ένα ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ, τυλιγμένη σε μια χρυσή κουβέρτα κεντημένη με κληματαριές και φύλλα που σέρνονται. Πάνω από αυτήν, φαίνεται να αιωρείται πάνω στις κολόνες του κρεβατιού, ένας σκελετός σε φυσικό μέγεθος.

Στο σημείωμα καταλόγου του, ο οίκος Sotheby’s ανέφερε ότι ο πίνακας «προσφέρει έναν φασματικό διαλογισμό στο πορώδες όριο μεταξύ ύπνου και θανάτου».

Ο πίνακας, που εκτέθηκε δημόσια τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, είναι το κεντρικό έργο μιας δημοπρασίας με περισσότερα από 100 σουρεαλιστικά έργα καλλιτεχνών, όπως οι Σαλβαδόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Μαξ Ερνστ και Ντοροθέα Τάνινγκ. Προέρχονται από ιδιωτική συλλογή.

Η Κάλο απεικόνισε με ζωντάνια και χωρίς φειδώ τον εαυτό της και γεγονότα από τη ζωή της, η οποία ανατράπηκε από ένα ατύχημα με λεωφορείο στα 18 της. Άρχισε να ζωγραφίζει ενώ ήταν κατάκοιτη, υποβλήθηκε σε μια σειρά από επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις στην τραυματισμένη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της και στη συνέχεια φορούσε γύψους μέχρι τον θάνατό της το 1954 σε ηλικία 47 ετών.

«Ο αιωρούμενος σκελετός συχνά ερμηνεύεται ως μια απεικόνιση του άγχους της για το θάνατο στον ύπνο της, ένας φόβος πολύ πιθανός για μια καλλιτέχνιδα της οποίας η καθημερινή ύπαρξη διαμορφώθηκε από χρόνιο πόνο και παρελθόντα τραύματα», σημειώνει ο Sotheby’s.

