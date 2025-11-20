Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μακροχρόνια ανεργία η Ελλάδα – Στοιχεία-φωτιά της Eurostat

Οι χώρες του Νότου της ΕΕ και η Γαλλία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, πλήττοντας περισσότερο τους μετανάστες, τα άτομα με αναπηρίες, τους νέους και τα άτομα με λιγότερη εκπαίδευση.

Μεταξύ των 13 εκατομμυρίων ανέργων στην ΕΕ, 4,2 εκατομμύρια από αυτούς ήταν άνεργοι και αναζητούσαν ενεργά εργασία για τουλάχιστον ένα χρόνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο 5,4%, ακολουθούμενη από την Ισπανία (3,8%) και τη Σλοβακία (3,5%).

Αντίθετα, η Ολλανδία (0,5%), η Μάλτα (0,7%) και η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία και η Πολωνία (όλες στο 0,8%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας παρατηρήθηκαν στις χώρες του Νότου της ΕΕ και σε αρκετές από τις απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις αυτόνομες ισπανικές πόλεις Μελίγια και Θέουτα, στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, με 16,3% και 15,8% αντίστοιχα.

Η γαλλική απόκεντρη περιοχή της Γουαδελούπης, στην Καραϊβική, ήταν η μόνη άλλη περιοχή στην ΕΕ με διψήφιο ποσοστό, στο 11,4%.

Οι περιφέρειες της Καμπανίας (9,9%), της Καλαβρίας (8,3%) και της Σικελίας (8,0%) στη νότια Ιταλία είχαν επίσης ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας.

Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ παρατηρήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες στην Τσεχική Δημοκρατία και την Ολλανδία: υπήρχε ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας 0,4% στην Πράγα και το Στρέντνι Τσέτσι, καθώς και στην Ουτρέχτη και τη Βόρεια Βραβάντη.

Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ήταν επίσης κάτω από 1% σε 52 περιφέρειες της ΕΕ.

Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές βρέθηκαν στο βόρειο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη βορειοδυτική Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία και τη Μάλτα.

Ποιες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες στη μακροχρόνια ανεργία;

Η μακροχρόνια ανεργία βλάπτει τα άτομα, τις οικογένειές τους και την κοινωνία, οδηγώντας σε φτώχεια, υψηλά επίπεδα άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση, οικογενειακή δυσλειτουργία και κατάθλιψη.

Ορισμένες ομάδες παραμένουν δυσανάλογα σε κίνδυνο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο εκκλησιών και χριστιανικών ΜΚΟ, Eurodiaconia, όπως τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, τα άτομα με αναπηρίες, οι νέοι και τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ετών ήταν 14,9%, σημειώνοντας αύξηση 0,4% από το 2023.

«Οι νέοι που παραμένουν εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να κινδυνεύουν να μείνουν μακροχρόνια άνεργοι λόγω της διάβρωσης των δεξιοτήτων, της απώλειας αυτοπεποίθησης και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων», αναφέρει η Eurodiaconia στην έκθεση «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας».

Η Eurostat κατέγραψε επίσης παρόμοια αποτελέσματα, διαπιστώνοντας ότι τα ποσοστά για άτομα με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης (11,8%), γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (8,1%) και μετανάστες (10,5%) υπερέβαιναν επίσης το γενικό ποσοστό ανεργίας.

