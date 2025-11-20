search
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 11:20

Για τις 27/11 διεκόπη η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής – Δικαιοσύνη ζητά ο πατέρας του (video)

20.11.2025 11:20
trisagio_luna_park

Για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για τις 27/11 διεκόπη η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Η υπόθεση εισήχθη στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών, με κατηγορούμενα τέσσερα άτομα: τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τη σύζυγό του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), τον χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και τον μηχανολόγο-μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος-παιχνιδιού.

Λόγω κωλύματος συνηγόρου που εκπροσωπεί τον χειριστή, το Κακουργιοδικείο διέκοψε για τις 27 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να εκκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Σε δηλώσεις του, νωρίτερα, έξω από τα δικαστήρια των Γιαννιτσών, ο πατέρας του 19χρονου είπε ότι ο γιος του θα μείνει αξέχαστος, ενώ ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν με τις βαρύτερες προβλεπόμενες ποινές όσοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή.

Οι παραπάνω τέσσερις κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, πλημμέλημα για το οποίο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά. Η δίκη αυτή αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026.

