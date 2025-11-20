search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 10:41

Υπέροχο θέαμα στον Θερμαϊκό: Δελφίνια παίζουν στην θάλασσα (Video)

20.11.2025 10:41
Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες έχουν την τύχη να απολαμβάνουν στα στενά της, τους πολυσύχναστους δρόμους της, τα μαγαζιά της, το φαγητό της και το χαλαρό περπάτημα κατά μήκος του Θερμαϊκού.

Την τύχη βέβαια δεν έχουν όλοι – κάτοικοι και επισκέπτες – να συναντήσουν ένα μοναδικό θέαμα: Δελφίνια να κολυμπούν στον Θερμαϊκό.

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στον Θερμαϊκό κόλπο εμφανίστηκαν δελφίνια.

Όσοι περπατούσαν εκείνη την ώρα στην παραλία απαθανάτισαν το συγκλονιστικό αυτό θέαμα και το ανέβασαν στα social media για να μπορέσουμε κι εμείς που δεν ήμασταν εκεί να το θαυμάσουμε.

Dolphins playing, in Thermaikos gulf. 17 November 2025

Το βίντεο που ανέβασε ο λογαριασμός @elgorthess στο TikTok έγινε viral και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 593 χιλιάδες views και 74 χιλιάδες likes.

Τα δελφίνια εμφανίστηκαν στο ύψος του γλυπτού το «Φεγγαράκι στην Ακτή», «μαγνητίζοντας» τα βλέμματα των περαστικών.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δελφίνια έγιναν αντιληπτά από τον κόσμο στα νερά του Θερμαϊκού, καθώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα.

