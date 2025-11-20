search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 10:52
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 10:23

Θεσσαλονίκη: Παραλίγο τραγωδία μέ τρίχρονο αγοράκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο – Έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων, χτύπησε στο κεφάλι

posidoniokolimbitirio

Ένα τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

Δεν υπήρχε γιατρός ή νοσηλευτής

Σύμφωνα με πληροφορίες της parallaxi και μαρτυρίες από γονείς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, δεν υπήρχε γιατρός ή νοσηλευτής για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Το παιδάκι δεν αθλούνταν αλλά βρισκόταν στον χώρο μαζί με τον γονιό του, καθώς αθλούνταν εκείνη την ώρα το μεγαλύτερο αδελφάκι του.

Νεαρός αθλητής που βρισκόταν στην πισίνα και αντιλήφθηκε το περιστατικό βγήκε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο εκτός από τραυματισμένο ήταν και πάρα πολύ τρομαγμένο, με τους παρευρισκόμενους γονείς που παρόλο που και οι ίδιοι ήταν σε κατάσταση σοκ προσπαθούσαν να το ηρεμήσουν. Οι γονείς πολλές φορές έχουν επισημάνει τον κίνδυνο που υπάρχει για τα μικρά παιδιά που βρίσκονται στις κερκίδες, από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε ένα άλλο περιστατικό με τραυματισμό μικρού παιδιού το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι και το πόδι από το σίδερο που προεξείχε από τις σημαίες που υπάρχουν εκτός πισίνας, όταν έβγαινε από αυτήν.

1 / 3