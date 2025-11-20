search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:11
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 08:54

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

20.11.2025 08:54
agnostos_stratiotis_new

Αν η κυβέρνηση νομίζει ότι πέρασε το νόμο για την απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και… καθάρισε, μάλλον πλανάται πλάνην οικτράν.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επισημαίνει ότι η απαγόρευση «δεν συνιστά απλώς ρύθμιση χωροταξικού χαρακτήρα, αλλά ευθεία παραβίαση του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι».

Τονίζει δε ότι ο προβληματισμός της «επιτείνεται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση εφαρμόστηκε ήδη από ποινικό δικαστήριο, παρά την πρόδηλη αντισυνταγματικότητά της, με συνέπεια την καταδίκη μελών του Ρουβίκωνα λόγω της ανάρτησης ενός πανό στον δημόσιο χώρο» και «καλεί την Πολιτεία να αναθεωρήσει άμεσα τη ρύθμιση και να αποκαταστήσει την πλήρη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος συναθροίσεων στον συγκεκριμένο χώρο, σεβόμενη τη συνταγματική τάξη της χώρας και εναρμονιζόμενη με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως επιτάσσει και η πάγια νομολογία του ΣτΕ».

Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό

Διαβάστε επίσης

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη … Λιβύη

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haiti-panigirismoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αϊτή: Η πρόκριση στο Μουντιάλ έπαψε τη βία και έφερε χαρά και πανηγυρισμούς

titos_aptrikios
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

trena new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

w40_hellas_new
ΥΓΕΙΑ

W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες «όχι»

ronaldo-trump-new
LIFESTYLE

Ρονάλντο – Τζορτζίνα: Οι ετοιμασίες τους για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το look τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:10
haiti-panigirismoi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αϊτή: Η πρόκριση στο Μουντιάλ έπαψε τη βία και έφερε χαρά και πανηγυρισμούς

titos_aptrikios
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

trena new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

1 / 3