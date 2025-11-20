«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

Αν η κυβέρνηση νομίζει ότι πέρασε το νόμο για την απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και… καθάρισε, μάλλον πλανάται πλάνην οικτράν.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επισημαίνει ότι η απαγόρευση «δεν συνιστά απλώς ρύθμιση χωροταξικού χαρακτήρα, αλλά ευθεία παραβίαση του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι».

Τονίζει δε ότι ο προβληματισμός της «επιτείνεται από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση εφαρμόστηκε ήδη από ποινικό δικαστήριο, παρά την πρόδηλη αντισυνταγματικότητά της, με συνέπεια την καταδίκη μελών του Ρουβίκωνα λόγω της ανάρτησης ενός πανό στον δημόσιο χώρο» και «καλεί την Πολιτεία να αναθεωρήσει άμεσα τη ρύθμιση και να αποκαταστήσει την πλήρη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος συναθροίσεων στον συγκεκριμένο χώρο, σεβόμενη τη συνταγματική τάξη της χώρας και εναρμονιζόμενη με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως επιτάσσει και η πάγια νομολογία του ΣτΕ».

Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό…

