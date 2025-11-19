search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 17:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 16:30

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

19.11.2025 16:30
xatzis petsas kontra 77- new

Μαλλιά κουβάρια έγιναν στον τηλεοπτικό αέρα ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας με αφορμή την… Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Τάκης Χατζής τόνισε ότι πολλοί σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί της, παρότι η ίδια είχε αποκαλέσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες» σε συνέντευξή της το 2015.

Ο Στέλιος Πέτσας απάντησε ότι η Γκιλφόιλ είναι η επίσημη πρέσβειρα των ΗΠΑ και, αν ο δημοσιογράφος θέλει να της επιτεθεί, μπορεί να το κάνει προσωπικά. Παράλληλα, τόνισε το θετικό της αποτύπωμα, αναφερόμενος στις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. «Θέλετε να κάνετε επίθεση στην Αμερική; Κάντε την», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Χατζή, ο οποίος ξέσπασε λέγοντας: «Να τη χαίρεστε. Σας βάζω μυαλό, να μη την προσκυνάτε!». Σε μια στιγμή κορύφωσης της έντασης, πέταξε ακόμη και τα χαρτιά του, με τους υπόλοιπους καλεσμένους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι.

Ο Στέλιος Πέτσας απόρησε με τον δημοσιογράφο λέγοντας του «παίρνετε συνέντευξη στον εαυτό σας για να κάνετε επίθεση στην Αμερικανίδα πρέσβειρα; Εμάς τι μας φέρατε εδώ να σχολιάσουμε;». 

«Λέω τα λόγια της, δεν της κάνω επίθεση» απάντησε ο δημοσιογράφος και συνέχισε λέγοντας «όταν με λέει εμένα κουτάβι με ενοχλεί. Εσάς δεν σας ενοχλεί;» ρώτησε τον κύριο Πέτσα.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Πέτσας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας «με ενοχλεί το ύφος που έχετε σας το λέω ευθέως». Ο δημοσιογράφος απάντησε «και μένα με ενοχλείτε εσείς τι να κάνουμε. Με ενοχλεί η φάτσα σας».

Διαβάστε επίσης:

Βιβλίο Τσίπρα: «Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ» λέει ο εκδότης

Καμία… ξινίλα της κυβέρνησης για το βιβλίο Τσίπρα

Στη συγκρότηση Δικτύων πολιτών προχωρά το ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
school-of-the-arts-foskolou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι αντανακλάσεις του καλλιτεχνικού εαυτού – Η διέξοδος της πλατφόρμας

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κλείνει το ρωσικό προξενείο μετά το σαμποτάζ, ζητά παρέμβαση της ΕΕ – Έλλειψη κοινής λογικής, σχολιάζει το Κρεμλίνο

image
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική εικόνα στο Μοναστηράκι: Ένα παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του (video)

emfili-via
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικά στοιχεία για την έμφυλη βία: Μία στις τρεις γυναίκες έχει δεχθεί σωματική ή σεξουαλική βία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 17:01
school-of-the-arts-foskolou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι αντανακλάσεις του καλλιτεχνικού εαυτού – Η διέξοδος της πλατφόρμας

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κλείνει το ρωσικό προξενείο μετά το σαμποτάζ, ζητά παρέμβαση της ΕΕ – Έλλειψη κοινής λογικής, σχολιάζει το Κρεμλίνο

image
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική εικόνα στο Μοναστηράκι: Ένα παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του (video)

1 / 3