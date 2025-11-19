Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μαλλιά κουβάρια έγιναν στον τηλεοπτικό αέρα ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας με αφορμή την… Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Ο Τάκης Χατζής τόνισε ότι πολλοί σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί της, παρότι η ίδια είχε αποκαλέσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες» σε συνέντευξή της το 2015.
Ο Στέλιος Πέτσας απάντησε ότι η Γκιλφόιλ είναι η επίσημη πρέσβειρα των ΗΠΑ και, αν ο δημοσιογράφος θέλει να της επιτεθεί, μπορεί να το κάνει προσωπικά. Παράλληλα, τόνισε το θετικό της αποτύπωμα, αναφερόμενος στις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. «Θέλετε να κάνετε επίθεση στην Αμερική; Κάντε την», είπε χαρακτηριστικά.
Τα λόγια αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Χατζή, ο οποίος ξέσπασε λέγοντας: «Να τη χαίρεστε. Σας βάζω μυαλό, να μη την προσκυνάτε!». Σε μια στιγμή κορύφωσης της έντασης, πέταξε ακόμη και τα χαρτιά του, με τους υπόλοιπους καλεσμένους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι.
Ο Στέλιος Πέτσας απόρησε με τον δημοσιογράφο λέγοντας του «παίρνετε συνέντευξη στον εαυτό σας για να κάνετε επίθεση στην Αμερικανίδα πρέσβειρα; Εμάς τι μας φέρατε εδώ να σχολιάσουμε;».
«Λέω τα λόγια της, δεν της κάνω επίθεση» απάντησε ο δημοσιογράφος και συνέχισε λέγοντας «όταν με λέει εμένα κουτάβι με ενοχλεί. Εσάς δεν σας ενοχλεί;» ρώτησε τον κύριο Πέτσα.
Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Πέτσας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας «με ενοχλεί το ύφος που έχετε σας το λέω ευθέως». Ο δημοσιογράφος απάντησε «και μένα με ενοχλείτε εσείς τι να κάνουμε. Με ενοχλεί η φάτσα σας».
