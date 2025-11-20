Μητσοτάκης από τη Σιγκαπούρη: Μήνυμα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Την αύξηση των επενδυτικών ροών από τη Σιγκαπούρη στην Ελλάδα ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του από την μικρή αλλά εξαιρετικά ανεπτυγμένα ασιατική χώρα, Λόρενς Γουόνγκ.

Κατά τη συνάντησή του με τον Λ. Γουόνγκ, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «έχει πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε και στο ασιατικό κοινό τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε αυτές τις επενδυτικές ροές να συνεχιστούν και να ενισχυθούν».

Από την πλευρά του, ο Λ. Γουόνγκ σημείωσε ότι «η οικονομία έχει καλή πορεία υπό την ηγεσία σας, βλέπουμε ότι συνεχίζει να απογειώνεται. Και βλέπουμε πολλές νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και των διαφόρων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης που είναι ήδη σε ισχύ. Μέσω αυτών θέλουμε ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις».

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αποστολή, εξέτασαν τις μεγάλες προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η άμυνα και οι ελληνικές εξαγωγές, περιλαμβανομένων των αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ συζητήθηκε η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης και για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχιση και την εδραίωση των μεταρρυθμίσεων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον διττό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG κατά την επίσκεψη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην πίστη στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, στο πολυμερές διεθνές σύστημα και στο ελεύθερο εμπόριο.

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Θάρμαν Σανμουγκαρατνάμ, καθώς με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας Κωνσταντίνο και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.

