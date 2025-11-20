search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής

20.11.2025 09:54

Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

20.11.2025 09:54
olomeleia-vouli

Με μικρές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο και χωρίς ανατροπές της τελευταίας στιγμής, το οικονομικό επιτελείο καταθέτει σήμερα το πρωί στη Βουλή τον προϋπολογισμό του 2026. Το «πακέτο» περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών για συγκεκριμένες κατηγορίες και συνολικά μέτρα στήριξης 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση ποντάρει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το νέο έτος — κάπως πιο αισιόδοξο από την πρόβλεψη της Κομισιόν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το 2026 θα είναι χρονιά… επενδύσεων. Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει άνοδο 10,2%, σχεδόν διπλάσια από φέτος, με τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να φτάνουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να “κόψει ταχύτητα” αλλά να μείνει σε θετικό έδαφος (1,7%), ενώ η δημόσια κατανάλωση πέφτει πιο χαμηλά, στο 0,7%.

Οι εξαγωγές υπολογίζεται να ανέβουν 4,5% — κυρίως λόγω του τουρισμού και καλύτερης εικόνας στη βιομηχανία — ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να κινηθούν υψηλότερα, στο 4,6% από το 0,9% του φετινού ρυθμού.

Τα βασικά νούμερα

Ο προϋπολογισμός «κλειδώνει» για το 2026:

  • Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, χαμηλότερο από το φετινό 3,6%.
  • Δημόσιο χρέος στο 137,6% του ΑΕΠ (από 145%), χάρη και στην πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισ. ευρώ δανείων του πρώτου μνημονίου στις 15 Δεκεμβρίου 2025.
  • Ανεργία στο 8,6%, σύμφωνα με τις προβλέψεις.
  • Αύξηση 5,8% στις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
  • Εξοπλιστικά στα 2,3 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. το 2025.

Πού πάνε τα 1,76 δισ. ευρώ των μέτρων

Το πακέτο ενισχύσεων που έχει ήδη ψηφιστεί περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων που αγγίζουν κυρίως τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους:

  • Νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελματίες.
  • Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά το 2026 — και τέλος η προσωπική διαφορά από το 2027.
  • Ρυθμίσεις στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων ειδικών κατηγοριών.
  • Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.
  • Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, στον Έβρο και σε Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.
  • Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ακίνητα, επέκταση φοροαπαλλαγών για κενά ακίνητα και παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια.
  • Περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρεις περιοχές της Αθήνας.
  • «Κούρεμα» τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%–35%, πιο χαμηλές αντικειμενικές δαπάνες για ΙΧ και ειδικές ρυθμίσεις για νέες μητέρες και κατοίκους μικρών οικισμών.

Ο προϋπολογισμός έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το οικονομικό επιτελείο να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας και κοινωνικών αναγκών. Το πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά στην πράξη — και τι θα μείνει τελικά στην τσέπη των πολιτών — θα φανεί μέσα στο 2026.

