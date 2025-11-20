Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με μικρές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο και χωρίς ανατροπές της τελευταίας στιγμής, το οικονομικό επιτελείο καταθέτει σήμερα το πρωί στη Βουλή τον προϋπολογισμό του 2026. Το «πακέτο» περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών για συγκεκριμένες κατηγορίες και συνολικά μέτρα στήριξης 1,76 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση ποντάρει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το νέο έτος — κάπως πιο αισιόδοξο από την πρόβλεψη της Κομισιόν.
Σύμφωνα με το σχέδιο, το 2026 θα είναι χρονιά… επενδύσεων. Το υπουργείο Οικονομικών περιμένει άνοδο 10,2%, σχεδόν διπλάσια από φέτος, με τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να φτάνουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να “κόψει ταχύτητα” αλλά να μείνει σε θετικό έδαφος (1,7%), ενώ η δημόσια κατανάλωση πέφτει πιο χαμηλά, στο 0,7%.
Οι εξαγωγές υπολογίζεται να ανέβουν 4,5% — κυρίως λόγω του τουρισμού και καλύτερης εικόνας στη βιομηχανία — ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να κινηθούν υψηλότερα, στο 4,6% από το 0,9% του φετινού ρυθμού.
Ο προϋπολογισμός «κλειδώνει» για το 2026:
Το πακέτο ενισχύσεων που έχει ήδη ψηφιστεί περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων που αγγίζουν κυρίως τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους:
Ο προϋπολογισμός έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το οικονομικό επιτελείο να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας και κοινωνικών αναγκών. Το πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά στην πράξη — και τι θα μείνει τελικά στην τσέπη των πολιτών — θα φανεί μέσα στο 2026.
