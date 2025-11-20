search
20.11.2025

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

Σήμερα το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώροτου ΕΑΤ-ΕΣΑ, σύντροφοι και φίλοι αναμένεται να αποχαιρετίσουν τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας – ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα εκφωνήσει και επικήδειο, ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μιλήσουν για αυτόν είναι ο γιος του, Μιχάλης, στελέχη της Αντίστασης, αλλά και άλλοι παράγοντες με τους οποίους βρέθηκε σε κοινούς αγώνες.

