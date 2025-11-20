search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 01:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 23:51

Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

20.11.2025 23:51
vorizia

Την Παρασκευή 21/11, αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από το μακελειό στα Βορίζια.

Σήμερα, Πέμπτη 20/11, ο 23χρονος έφτασε με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στα δικαστήρια του Ηρακλείου, απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες σε ερωτήσεις, και αύριο αναμένεται να μάθει αν θα παραμείνει με τους περιορισμούς εκτός φυλακής, ή αν θα προφυλακιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος υποστηρίζει από την αρχή ότι δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη, με τον ίδιο να αναφέρει ότι βρισκόταν σε γλέντι γάμου, την ώρα του συμβάντος.

Αύριο, Παρασκευή, απολογείται και ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, και αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή.

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται κάμερες και σύστημα AI στο Μετρό για τον εντοπισμό όσων δεν χτυπούν εισιτήριο

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Εντοπίστηκε σορός σε παραλία των Χανίων – Πιθανόν πρόκειται για θύμα του ναυαγίου στη Γαύδο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διέρρευσε το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 31χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία αν δεν του έδιναν φορολογική ενημερότητα

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

mani basistas
LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο μπασίστας των Stone Roses και Primal Scream, Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» – Η ισχυρή απάντηση της Αθήνας στις απειλές της Ζαχάροβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 00:59
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διέρρευσε το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 31χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία αν δεν του έδιναν φορολογική ενημερότητα

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

1 / 3