Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

Την Παρασκευή 21/11, αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από το μακελειό στα Βορίζια.

Σήμερα, Πέμπτη 20/11, ο 23χρονος έφτασε με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στα δικαστήρια του Ηρακλείου, απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες σε ερωτήσεις, και αύριο αναμένεται να μάθει αν θα παραμείνει με τους περιορισμούς εκτός φυλακής, ή αν θα προφυλακιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος υποστηρίζει από την αρχή ότι δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη, με τον ίδιο να αναφέρει ότι βρισκόταν σε γλέντι γάμου, την ώρα του συμβάντος.

Αύριο, Παρασκευή, απολογείται και ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, και αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή.

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται κάμερες και σύστημα AI στο Μετρό για τον εντοπισμό όσων δεν χτυπούν εισιτήριο

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Εντοπίστηκε σορός σε παραλία των Χανίων – Πιθανόν πρόκειται για θύμα του ναυαγίου στη Γαύδο