search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 20:52

Εντοπίστηκε σορός σε παραλία των Χανίων – Πιθανόν πρόκειται για θύμα του ναυαγίου στη Γαύδο

20.11.2025 20:52
peripoliko_elas_astynomia

Τη σορό ενός άνδρα εντόπισαν τυχαία πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, σε παραλία κοντά στην Παλαιόχωρα, στα Χανιά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το kriti360.gr, άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα θύμα του ναυαγίου που σημειώθηκε ανοιχτά της Γαύδου, στις 11 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, συνολικά επτά πρόσφυγες έχουν εντοπιστεί πνιγμένοι, ενώ από την πρώτη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι διασωθέντες στο Λιμενικό Σώμα, εκφράζονται φόβοι και για άλλους νεκρούς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από τους συνολικά 69 πρόσφυγες που ξεκίνησαν από τη Λιβύη, διασώθηκαν συνολικά 55 άτομα, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν την ύπαρξη μιας γυναίκας με τα δύο της παιδιά, που δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκαν οι συλληφθέντες για την εκτέλεση Λάλα στην Αράχωβα – Αρνούνται τις κατηγορίες

Σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός για τα πατίνια στην Αθήνα – «Βάζουμε τάξη στο χάος» λέει ο Δούκας

Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

vytina arkadia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:56
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

1 / 3