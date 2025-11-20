Εντοπίστηκε σορός σε παραλία των Χανίων – Πιθανόν πρόκειται για θύμα του ναυαγίου στη Γαύδο

Τη σορό ενός άνδρα εντόπισαν τυχαία πολίτες το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, σε παραλία κοντά στην Παλαιόχωρα, στα Χανιά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το kriti360.gr, άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα θύμα του ναυαγίου που σημειώθηκε ανοιχτά της Γαύδου, στις 11 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, συνολικά επτά πρόσφυγες έχουν εντοπιστεί πνιγμένοι, ενώ από την πρώτη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι διασωθέντες στο Λιμενικό Σώμα, εκφράζονται φόβοι και για άλλους νεκρούς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από τους συνολικά 69 πρόσφυγες που ξεκίνησαν από τη Λιβύη, διασώθηκαν συνολικά 55 άτομα, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν την ύπαρξη μιας γυναίκας με τα δύο της παιδιά, που δεν έχουν προς το παρόν εντοπιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκαν οι συλληφθέντες για την εκτέλεση Λάλα στην Αράχωβα – Αρνούνται τις κατηγορίες

Σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός για τα πατίνια στην Αθήνα – «Βάζουμε τάξη στο χάος» λέει ο Δούκας

Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)