Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Ούτε… κρεβατάκι δεν υπάρχει διαθέσιμο σε χειμερινούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα, που φέτος θα είναι Πέμπτη, άρα ιδανική ευκαιρία για τετραήμερη απόδραση.

Οι προκρατήσεις ήδη κινούνται σε υψηλά επίπεδα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:

Ζάτουνα – Καρύταινα Φλώρινα – Έδεσσα Βυτίνα – Ελληνικό

Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα.

