search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 22:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 21:20

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

20.11.2025 21:20
vytina arkadia 88- new

Ούτε… κρεβατάκι δεν υπάρχει διαθέσιμο σε χειμερινούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα, που φέτος θα είναι Πέμπτη, άρα ιδανική ευκαιρία για τετραήμερη απόδραση.

Οι προκρατήσεις ήδη κινούνται σε υψηλά επίπεδα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:

  1. Ζάτουνα – Καρύταινα
  2. Φλώρινα – Έδεσσα
  3. Βυτίνα – Ελληνικό

 Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα. 

Διαβάστε επίσης:

Διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων

Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

zelenskyy-764
ΚΟΣΜΟΣ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι: «Καταθέστε τα όπλα» λέει ο Πούτιν και μιλά για «εγκληματική συμμορία» – Τελεσίγραφο το σχέδιο λένε οι ΗΠΑ

vytina arkadia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 21:56
boris johnson covid
ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνο-χάος στη Βρετανία: «Η τοξική κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ στοίχισε τη ζωή σε 20.000 ανθρώπους» σύμφωνα με έρευνα

ert_2801_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

tsipras-samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλουν οι πολίτες να ιδρύσουν κόμματα ο Τσίπρας και ο Σαμαράς;

1 / 3