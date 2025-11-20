Χριστούγεννα 2025: Ποια ελληνικά χωριά είναι… sold out για το τετραήμερο – Οι δημοφιλείς προορισμοί και οι εκπλήξεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ούτε… κρεβατάκι δεν υπάρχει διαθέσιμο σε χειμερινούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα, που φέτος θα είναι Πέμπτη, άρα ιδανική ευκαιρία για τετραήμερη απόδραση.
Οι προκρατήσεις ήδη κινούνται σε υψηλά επίπεδα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:
Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.
Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα.
Διαβάστε επίσης:
Διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων
Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.