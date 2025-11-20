Διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων

Στη σύλληψη ημεδαπού, για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων, προχώρησε εχθές, Τετάρτη 19/11, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας, με δράση σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Οι θησαυροί που εντοπίστηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα

Πιο αναλυτικά, πρώτες πρωινές ώρες χθες, (19/11/2025) πραγματοποιήθηκε διεθνής αστυνομική επιχείρηση, τόσο στη χώρα μας όσο και σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε οικία του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:

474 αρχαία αντικείμενα (Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων, ειδώλια γυναικείων και αντρικών μορφών),

4 αρχαία νομίσματα,

ξύλινη εικόνα του Αγίου Αντωνίου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

3 κινητά τηλέφωνα και -4- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (usb),

5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και -8- σκληροί δίσκοι,

ψηφιακός εκτυπωτής τριών διαστάσεων (3d printer),

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ελληνικών και ξένων τραπεζικών εγγράφων που περιγράφονται συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών,

πλήθος φωτογραφιών αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος βιβλίων που απεικονίζουν αρχαιότητες και δημοπρασίες αρχαίων αντικειμένων,

πλήθος εγγράφων,

2 τραπεζικές κάρτες

όχημα και

το χρηματικό ποσό των -3.200- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση