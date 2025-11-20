Διεθνές κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας: Συνελήφθη άνδρας για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ημεδαπού, για κατοχή αρχαίων αντικειμένων και θρησκευτικών εικόνων, προχώρησε εχθές, Τετάρτη 19/11, η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας, με δράση σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγγελιών από ανακριτικές Αρχές και Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας των εισαγγελικών Αρχών της Βουλγαρίας για την εμπλοκή Ελλήνων πολιτών σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη διακίνηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Πιο αναλυτικά, πρώτες πρωινές ώρες χθες, (19/11/2025) πραγματοποιήθηκε διεθνής αστυνομική επιχείρηση, τόσο στη χώρα μας όσο και σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία περιλάμβανε έρευνες σε οικίες, οχήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.
Σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρωνίδα Αττικής, στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας και σε περιοχή της Χαλκιδικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, αρχαιολόγων και κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν σε οικία του κατηγορουμένου και κατασχέθηκαν:
Σημειώνεται ότι, οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε περιοχή της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Διαβάστε επίσης:
Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο
Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.